Μουντιάλ 2026: Οι 28 χώρες που έχουν ήδη προκριθεί στο μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο όλων των εποχών

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το μεγαλύτερο που έχει διοργανωθεί ποτέ, με 48 εθνικές ομάδες να παίρνουν μέρος αντί για 32, όπως ίσχυε μέχρι τη διοργάνωση του 2022 στο Κατάρ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026.

Οι τρεις διοργανώτριες χώρες έχουν εξασφαλίσει αυτόματα τη συμμετοχή τους. Οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν μέσα από τα προκριματικά, που διεξάγονται σε έξι ηπειρωτικές ζώνες: στην Ευρώπη (UEFA), τη Νότια Αμερική (CONMEBOL), τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική με την Καραϊβική (CONCACAF), την Ασία (AFC), την Αφρική (CAF) και την Ωκεανία (OFC).

Η Ελλάδα, που αγωνιζόταν στον προκριματικό όμιλο με τη Δανία, τη Σκωτία και τη Λευκορωσία, αποκλείστηκε μετά την ήττα με 3–1 από τη Δανία, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να διεκδικήσει συμμετοχή στα τελικά.

Ένα Μουντιάλ μεγαλύτερο από ποτέ

Η διοργάνωση του 2026 θα είναι η πρώτη που θα φιλοξενήσει 48 εθνικές ομάδες, αυξάνοντας κατά 16 τον αριθμό των συμμετεχουσών σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ. Για να καλυφθούν οι επιπλέον θέσεις, η FIFA αναμόρφωσε το σύστημα των προκριματικών, δίνοντας περισσότερες θέσεις πρόκρισης σε κάθε ήπειρο.

Η Ευρώπη θα έχει συνολικά 16 ομάδες, η Αφρική εννέα, η Ασία οκτώ, ενώ η Νότια Αμερική και η Βόρεια & Κεντρική Αμερική με την Καραϊβική θα έχουν τουλάχιστον έξι θέσεις η καθεμία. Για πρώτη φορά, η Ωκεανία εξασφαλίζει μία εγγυημένη συμμετοχή.

Οι δύο τελευταίες θέσεις θα προκύψουν μέσα από ένα διηπειρωτικό τουρνουά μπαράζ, που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2026, με τη συμμετοχή έξι ομάδων, μίας από κάθε συνομοσπονδία (εκτός της Ευρώπης) και μιας επιπλέον από τη ζώνη των διοργανωτριών χωρών.

Ευρώπη: Η Αγγλία, η Γερμανία και η Γαλλία ήδη στα τελικά

Στην ευρωπαϊκή ζώνη (UEFA), η οποία διαθέτει 16 θέσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο, οι δώδεκα νικητές των ομίλων προκρίνονται απευθείας, ενώ οι δώδεκα δεύτεροι και τέσσερις ομάδες από το Nations League θα διεκδικήσουν τις υπόλοιπες θέσεις μέσω μπαράζ.

Η Αγγλία εξασφάλισε πρώτη την πρόκρισή της με έξι νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Κροατία βρίσκονται ήδη στην κορυφή των ομίλων τους και αναμένεται να ακολουθήσουν. Η Ιταλία δίνει μάχη με τη Νορβηγία για την πρωτιά, ενώ Σκωτία έχει εξασφαλίσει θέση στα τελικά, εξασφαλίζοντας μαθηματικά την πρώτη ή δεύτερη θέση του ομίλου της.

Νότια Αμερική: Η Αργεντινή πρώτη, η Βραζιλία ακολουθεί

Στη ζώνη της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL), όπου συμμετέχουν δέκα χώρες σε έναν ενιαίο όμιλο, οι έξι πρώτες προκρίνονται αυτόματα, ενώ η έβδομη δίνει αγώνα μπαράζ για μία επιπλέον θέση.

Η Αργεντινή, παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2022, ήταν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση, κατακτώντας την κορυφή του ομίλου με εννέα βαθμούς διαφορά από το δεύτερο Εκουαδόρ. Μαζί της προκρίθηκαν και οι Κολομβία, Ουρουγουάη, Βραζιλία και Παραγουάη, ενώ η Βολιβία κατέλαβε την έβδομη θέση και θα συμμετάσχει στα διηπειρωτικά μπαράζ του Μαρτίου 2026.

Οι Βενεζουέλα, Χιλή και Περού έμειναν εκτός, ολοκληρώνοντας την προκριματική φάση χωρίς πιθανότητες πρόκρισης.

Στην αφρικανική ζώνη (CAF), εννέα χώρες εξασφάλισαν απευθείας την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026, κατακτώντας την πρώτη θέση στους ομίλους τους. Πρόκειται για τις Αλγερία, Ακτή Ελεφαντοστού, Αίγυπτο, Γκάνα, Μαρόκο, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Τυνησία και το Πράσινο Ακρωτήριο (Cape Verde).

Το Πράσινο Ακρωτήριο, ένα νησιωτικό κράτος με πληθυσμό μόλις 525.000 κατοίκους, γράφει ιστορία, καθώς προκρίθηκε για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αφήνοντας πίσω του το Καμερούν.

Οι τέσσερις καλύτεροι δεύτεροι των ομίλων (Καμερούν, Κονγκό, Γκαμπόν και Νιγηρία) θα αναμετρηθούν σε μπαράζ τον επόμενο μήνα, για να κριθεί ποια χώρα θα πάρει το δέκατο και τελευταίο εισιτήριο της ηπείρου.

Ασία: Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα οδηγούν την ήπειρο

Στην ασιατική ζώνη (AFC), η Ιαπωνία έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκριση, κερδίζοντας το Μπαχρέιν τον Μάρτιο. Ακολούθησαν η Αυστραλία, το Ιράν, η Ιορδανία, η Νότια Κορέα και το Ουζμπεκιστάν, που κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στους ομίλους τους.

Στη συνέχεια, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ εξασφάλισαν επίσης τη συμμετοχή τους μέσα από την τέταρτη φάση των προκριματικών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ασιατικών ομάδων στο Μουντιάλ στις οκτώ.

Απομένει μία θέση, που θα κριθεί ανάμεσα στο Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία θα αναμετρηθούν τον επόμενο μήνα σε διπλό αγώνα για το τελευταίο εισιτήριο της ηπείρου.

Βόρεια και Κεντρική Αμερική: Οι οικοδεσπότες και νέες εκπλήξεις

Στη ζώνη της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής με την Καραϊβική (CONCACAF), τρεις χώρες —Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό— έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους ως διοργανώτριες.

Αυτή τη φορά, η ήπειρος μπορεί να έχει έως και οκτώ ομάδες στα τελικά, αριθμό ρεκόρ. Η προκριματική φάση βρίσκεται στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, με τις Σουρινάμ, Τζαμάικα και Ονδούρα να προηγούνται στους ομίλους τους, αλλά τα αποτελέσματα παραμένουν ανοιχτά καθώς απομένουν δύο αγωνιστικές.

Οι πρώτοι κάθε ομίλου θα προκριθούν απευθείας, ενώ οι δύο καλύτεροι δεύτεροι θα συμμετάσχουν στα διηπειρωτικά μπαράζ του Μαρτίου 2026, όπου θα διεκδικήσουν ακόμη μία ευκαιρία για πρόκριση.

Στην Ωκεανία (OFC), η Νέα Ζηλανδία εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά από το 2010, επικρατώντας της Νέας Καληδονίας με 3–0 στον τελικό των προκριματικών τον Μάρτιο.

Για πρώτη φορά, η ήπειρος διαθέτει μία εγγυημένη θέση στα τελικά, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται μπαράζ με χώρα από άλλη συνομοσπονδία, όπως συνέβαινε παλαιότερα. Παρ’ όλα αυτά, η Νέα Καληδονία θα έχει ακόμη μία ευκαιρία, καθώς θα εκπροσωπήσει την Ωκεανία στο διηπειρωτικό τουρνουά μπαράζ που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2026.

Η κλήρωση και το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026

Η κλήρωση των ομίλων θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον, στο John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την ιδιότητα του προέδρου του Κέντρου, και ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο.

Ο Ινφαντίνο έχει δηλώσει ότι το Μουντιάλ του 2026 θα είναι «σαν 104 Super Bowls», καθώς θα διεξαχθούν 104 αγώνες συνολικά, με τη φάση των ομίλων να διαρκεί από τις 11 έως τις 27 Ιουνίου. Ο εναρκτήριος αγώνας θα γίνει στο Μεξικό Σίτι, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης – Νιου Τζέρσεϊ, έδρα των ομάδων New York Giants και New York Jets.

Η φάση των νοκ άουτ θα ξεκινήσει στις 28 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί με τον τελικό στις 19 Ιουλίου, ενώ ο αγώνας για την τρίτη θέση θα γίνει μία ημέρα νωρίτερα.

Με πληροφορίες από Sky News