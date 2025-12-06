Ο Τραμπ έλαβε το νεοσύστατο Βραβείο Ειρήνης της FIFA

Ο Ντόναλντ Τραμπ τιμήθηκε την Παρασκευή (5/12) με το νέο Βραβείο Ειρήνης της FIFA στην κλήρωση του Μουντιάλ 2026.

Ο Τραμπ, που είχε ανοιχτά επιδιώξει τη βράβευσή του με το Νόμπελ Ειρήνης, αναμενόταν ευρέως να λάβει το νεοσύστατο βραβείο της FIFA.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, στενός σύμμαχος του Τραμπ, είχε δηλώσει ότι θεωρεί πως ο Τραμπ θα έπρεπε να είχε κερδίσει το Νόμπελ για τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Απονέμοντας το βραβείο, ο Ινφαντίνο είπε στον Τραμπ ότι πρόκειται για «ένα όμορφο μετάλλιο που μπορείς να φοράς όπου κι αν πηγαίνεις». Ο Τραμπ έσπευσε να περάσει το μετάλλιο στον λαιμό του. Η επίσημη βεβαίωση που παρέδωσε ο Ινφαντίνο αναγνωρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο για τις δράσεις του «για την προώθηση της ειρήνης και της ενότητας σε όλο τον κόσμο».

Ο Ινφαντίνο παρέδωσε επίσης στον Τραμπ ένα χρυσό τρόπαιο που έφερε το όνομά του και απεικόνιζε χέρια να κρατούν τη Γη.

«Αναμφίβολα αξίζετε το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA για τις πράξεις σας, για όσα έχετε επιτύχει με τον δικό σας τρόπο», είπε ο Ινφαντίνο, ο οποίος μίλησε μετά την προβολή ενός βίντεο που έδειχνε εικόνες του Τραμπ να συναντά ξένους ηγέτες από χώρες των οποίων τις συγκρούσεις έχει ο ίδιος ισχυριστεί ότι βοήθησε να επιλυθούν.

In one of the most pathetic and humiliating moments in history, Trump just received the new inaugural FIFA Peace Prize.



They literally invented a “peace prize” to keep him happy after he didn’t receive the actual Nobel Peace Prize. Beyond parodypic.twitter.com/I1ahYRCz85 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 5, 2025

Ο Τραμπ ευχαρίστησε την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του, Μελάνια Τραμπ, και επαίνεσε τους ηγέτες των άλλων δύο διοργανωτριών χωρών — τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ και την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ — λέγοντας στις σύντομες δηλώσεις του ότι η συνεργασία με τις χώρες αυτές ήταν «εξαιρετική».

«Αυτή είναι πραγματικά μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου», είπε, προσθέτοντας: «Και το σημαντικότερο, θέλω απλώς να ευχαριστήσω όλους. Ο κόσμος είναι τώρα ένα ασφαλέστερο μέρος.»

Ο Ινφαντίνο έχει μιλήσει συχνά για το ποδόσφαιρο ως παράγοντα ενοποίησης του κόσμου, όμως το βραβείο αυτό αποτελεί απόκλιση από την παραδοσιακή προσήλωση της ομοσπονδίας στον αθλητισμό.

Ο Ινφαντίνο έχει υπάρξει συχνός επισκέπτης στο Οβάλ Γραφείο, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης τον Νοέμβριο, όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέες προσπάθειες για την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης βίζας για τους επισκέπτες του Μουντιάλ.

Ο Ινφαντίνο είχε περίοπτη θέση στην ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο, και η FIFA έχει δημιουργήσει γραφείο στον Πύργο Τραμπ στο Μανχάταν. Η FIFA δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για τη διαδικασία επιλογής νικητή. Όταν ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα ότι ο οργανισμός θα απονείμει ένα βραβείο ειρήνης, ορισμένα ανώτερα στελέχη του αιφνιδιάστηκαν, μαθαίνοντας την είδηση από τα μέσα ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος της FIFA ήταν επίσης παρών την Πέμπτη στο μετονομασμένο πλέον Ινστιτούτο Ειρήνης Ντόναλντ Τζ. Τραμπ στην Ουάσιγκτον, όπου ο Τραμπ και οι ηγέτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ρουάντα υπέγραψαν συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης στην ανατολική περιοχή του Κονγκό.

Με πληροφορίες από AP News