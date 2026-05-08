Νέες επιθέσεις στο Στενό του Ορμούζ: Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για «απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια»

Το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης στον Περσικό Κόλπο, μετά τις νέες στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ και τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών δεξαμενόπλοιων.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον επιλέγει μια «απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια» κάθε φορά που βρίσκεται στο τραπέζι μια διπλωματική λύση. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X υποστήριξε ότι οι Ιρανοί «δεν υποκύπτουν ποτέ σε πιέσεις», αφήνοντας αιχμές για κύκλους που, όπως ανέφερε, επιχειρούν να παρασύρουν τον Ντόναλντ Τραμπ σε νέα σύγκρουση.

Οι δηλώσεις έγιναν μία ημέρα μετά τις αλληλοκατηγορίες Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για επιθέσεις στο Στενό του Ορμούζ, ενώ η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (Centcom) ανακοίνωσε νέες επιχειρήσεις εναντίον πλοίων με ιρανική σημαία.

Παρά την ένταση, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι η εκεχειρία παραμένει ενεργή και ότι στόχος είναι να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για μια ευρύτερη συμφωνία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, η Τεχεράνη αναμένεται να απαντήσει εντός της ημέρας στις αμερικανικές προτάσεις. Ο ίδιος δήλωσε από την Ιταλία ότι ελπίζει η ιρανική απάντηση να αποτελεί «σοβαρή πρόταση».

Η κρίση έχει ενταθεί γύρω από το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Ιράν έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο και σε κινήσεις ελέγχου της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, ως απάντηση στις αμερικανικές και ισραηλινές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο.

Η Ουάσινγκτον έχει παράλληλα ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, διατηρώντας ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών με στόχο να πιέσει την Τεχεράνη να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους στις διαπραγματεύσεις.

Την Παρασκευή, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι δυνάμεις των ΗΠΑ ακινητοποίησαν δύο δεξαμενόπλοια με ιρανική σημαία, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, επιχειρούσαν να προσεγγίσουν ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν παραβιάζοντας τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Νέα πλήγματα των ΗΠΑ σε ιρανικά δεξαμενόπλοια

Σε ανακοίνωσή της, η Centcom υποστήριξε ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με «πυρομαχικά ακριβείας» τις καπνοδόχους των πλοίων ώστε να αποτραπεί η είσοδός τους στο Ιράν. Πρόκειται για τα δεξαμενόπλοια M/T Sea Star III και M/T Sevda, τα οποία, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, δεν μετέφεραν φορτίο.

Η αμερικανική διοίκηση ανέφερε επίσης ότι είχε ακινητοποιήσει ακόμη ένα πλοίο με ιρανική σημαία την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι συνολικά περίπου 70 δεξαμενόπλοια εμποδίζονται σήμερα να εισέλθουν ή να αποχωρήσουν από ιρανικά λιμάνια.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, τα πλοία αυτά έχουν δυνατότητα μεταφοράς περισσότερων από 166 εκατομμυρίων βαρελιών ιρανικού πετρελαίου, αξίας άνω των 13 δισ. δολαρίων.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχειρία πλήττοντας δύο πλοία στο Στενό του Ορμούζ και εξαπολύοντας αεροπορικές επιθέσεις σε παράκτιες περιοχές του Ιράν.

Η ιρανική στρατιωτική ηγεσία υποστήριξε ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία άνοιξαν πρώτα πυρ, ενώ οι ΗΠΑ κατηγόρησαν από την πλευρά τους το Ιράν ότι επιτέθηκε σε τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά με πυραύλους, drones και μικρά ταχύπλοα σκάφη.

Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, ένα εμπορικό πλοίο που επλήγη κοντά στα ύδατα της πόλης Μιναμπ τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο τοπικός αξιωματούχος Μοχαμάντ Ραντμέρ δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο Mehr ότι δέκα τραυματισμένοι ναυτικοί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ συνεργεία διάσωσης αναζητούν την τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος.

Διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά στρατιωτικής κλιμάκωσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν «πολλαπλά μικρά σκάφη, πυραύλους και drones», υποστηρίζοντας ότι προκλήθηκαν «σοβαρές ζημιές» στις ιρανικές δυνάμεις.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν ακόμη πιο σκληρά εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί σύντομα συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εξετάζουν πρόταση για προσωρινή συμφωνία που θα προβλέπει επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και παύση των εχθροπραξιών για διάστημα 30 ημερών, προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για πιο μόνιμη διευθέτηση.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι νωρίτερα την Παρασκευή συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους και τρία drones που αποδίδονται στο Ιράν.

⭕️Iranian Drones Strike Targets In Dubai



The UAE claimed to have shot down all incoming Iranian munitions, until footage emerged from Dubai Airport that embarrassed the regime. pic.twitter.com/KneI5MMEA0 — In Context (@incontextmedia) May 8, 2026

Επέκταση της έντασης και στον Λίβανο

Παράλληλα, στο νότιο Λίβανο συνεχίζονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, παρά την ισχύ ξεχωριστής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν την Παρασκευή σε ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ τους και διασώστης της πολιτικής προστασίας.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε επίσης στο Associated Press ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να επαναληφθούν στην Ουάσινγκτον οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, οι οποίες είχαν διακοπεί εν μέσω της νέας περιφερειακής κλιμάκωσης.

Η κρίση στον Περσικό Κόλπο έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς ο αποκλεισμός και οι συγκρούσεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ έχουν οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η συνέχιση των στρατιωτικών επεισοδίων στην περιοχή ενδέχεται να επηρεάσει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς το Στενό του Ορμούζ αποτελεί τη σημαντικότερη θαλάσσια δίοδο μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.

Παράλληλα, η ένταση απειλεί να τινάξει στον αέρα τις διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Ο Αμπάς Αραγτσί επανέλαβε ότι η διπλωματία «είναι πάντα το πρώτο θύμα» όταν αυξάνεται η στρατιωτική πίεση, ενώ αμερικανικές πηγές επιμένουν ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι να αναγκαστεί το Ιράν να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις υπό αμερικανικούς όρους.

Παρά τις εκατέρωθεν απειλές, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής επίσημη αποχώρηση από τις συνομιλίες ή από τη συμφωνία προσωρινής εκεχειρίας.

Με πληροφορίες από BBC, Guardian