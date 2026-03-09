Μέση Ανατολή: «Έχουμε εκπλήξεις, θα αυξηθούν η συχνότητα και το εύρος των εκτοξεύσεων», λέει το Ιράν

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται.

Το Ισραήλ συνεχίζει να στοχεύει στρατηγικά σημεία του Ιράν και θέσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, την ίδια ώρα που η Τεχεράνη εξαπολύει ευρείας κλίμακας επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Τελ Αβίβ, πλήττοντας παράλληλα εκ νέου, χώρες του Κόλπου.

Πριν από λίγη ώρα, ο διοικητής της Ιρανικής Αεροπορίας ανακοίνωσε, ότι η συχνότητα και το εύρος των εκτοξεύσεων θα αυξηθούν, η εμβέλεια θα διευρυνθεί. Από εδώ και πέρα πύραυλοι με κεφαλή μικρότερη του ενός τόνου δεν θα εκτοξεύονται». Το Reuters ανέφερε ότι νωρίτερα καταρρίφθηκε drone στη Βαγδάτη στο Ιράκ.

Ο ισραηλινός στρατός, IDF, ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας 9 Μαρτίου, ότι η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ επιτέθηκε σε δεκάδες σημεία του ιρανικού καθεστώτος σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ένας από τους στόχους ήταν και το κεντρικό αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης. Παράλληλα, οι IDF συνεχίσουν να πλήττουν τη νότια Βηρυτό, στοχεύοντας υποδομές που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ, με την ένταση στην περιοχή να κλιμακώνεται.

Το Ιράν δηλώνει ότι είναι «πλήρως προετοιμασμένο» για επιθέσεις των ΗΠΑ σε ενεργειακούς και πυρηνικούς σταθμούς. Ο Ιρανός ΥΠΕΞ προέβη σε ειρωνικό σχόλιο για την αμερικανική επιχείρηση «Επική Οργή», χαρακτηρίζοντάς τη «Επικό Λάθος» με αναφορές στις τιμές πετρελαίου που σημειώνουν ραγδαία αύξηση.

«Γνωρίζουμε ότι οι ΗΠΑ συνωμοτούν εναντίον των πετρελαϊκών και πυρηνικών εγκαταστάσεών μας, με την ελπίδα να περιορίσουν τον τεράστιο πληθωριστικό σοκ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπληρώνοντας: «Το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο. Επίσης, έχουμε πολλές εκπλήξεις».



Μέση Ανατολή: Η δήλωση Τραμπ για το ενδεχόμενο ανάπτυξης ειδικών δυνάμεων στο Ιράν

Σε σημερινές δηλώσεις του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε, πως «απέχει πολύ» από το να αποφασίσει εάν θα στείλει εκ νέου αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν, προκειμένου να ασφαλίσουν το απόθεμα του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου εκεί.

«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση για αυτό. Απέχουμε πολύ από αυτό», είπε ο Τραμπ στην εφημερίδα New York Post, έπειτα από ερώτηση που δέχθηκε σχετικά με πληροφορίες περί συζητήσεων Ισραήλ και ΗΠΑ για το ενδεχόμενο ανάπτυξης ειδικών δυνάμεων στο Ιράν ώστε να κατάσχουν και να ασφαλίσουν το υλικό.

Μέση Ανατολή: Ο Ερντογάν προειδοποιεί το Ιράν να μην προχωρήσει σε περαιτέρω «προκλητικές ενέργειες»

Μετά την αναχαίτιση ενός πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν στον τουρκικό εναέριο χώρο, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε περαιτέρω «προκλητικές ενέργειες».

Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, τα αντιαεροπορικά συστήματα του ΝΑΤΟ στην ανατολική Μεσόγειο κατέρριψαν δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο. Θραύσματα του πυραύλου κατέπεσαν σε αγρούς του Γκαζιαντέπ, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

«Παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις μας, εξακολουθούν να λαμβάνονται εξαιρετικά ακατάλληλες και προκλητικές ενέργειες, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλία της Τουρκίας» με το Ιράν, δήλωσε ο Ερντογάν.

Πριν μερικές ημέρες, τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν έναν ακόμη πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο.

Μέση Ανατολή: Η Ολλανδία στέλνει φρεγάτα στη Μεσόγειο

Μία από τις πρόσφατες εξελίξεις, είναι η ανακοίνωση που έκανε η κυβέρνηση της Ολλανδίας, ότι θα στείλει μια φρεγάτα στη Μεσόγειο, μετά από αίτημα της Γαλλίας, προκειμένου να βοηθήσει στην προστασία της Κύπρου και άλλων συμμάχων και να διασφαλίσει τη ναυσιπλοΐα που κινδυνεύει από την κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή. Την περασμένη εβδομάδα η ολλανδική κυβέρνηση ανέφερα ότι η Γαλλία της ζήτησε να συμμετάσχει στην αντιαεροπορική άμυνα και να στείλει μια φρεγάτα για να στηρίξει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που θα αναπτυχθεί στη Μεσόγειο.

Μέση Ανατολή: Η αντίδραση του Ισραήλ στην εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Για την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σχολίασε σε ανακοίνωσή του, ότι είναι «ένας ακόμη τύραννος που θα διαιωνίσει τη βαρβαρότητα του ιρανικού καθεστώτος».

«Τα χέρια του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ήδη λερωμένα με το αίμα που σημάδεψε την κυριαρχία του πατέρα του. Ένας ακόμη τύραννος έτοιμος να διαιωνίσει τη βαρβαρότητα του ιρανικού καθεστώτος», συνεχίζει το μήνυμα του υπουργείου, με τίτλο «Το μήλο πέφτει κάτω απ'τη μηλιά».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διαδέχεται τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης στην Τεχεράνη.



Με πληροφορίες από The Guardian, CBS News, ΕΡΤ