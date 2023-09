Μίλτος Τεντόγλου: Υποψήφιος, ξανά, για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή

Για τρίτη διαδοχική χρονιά, ο Μίλτος Τεντόγλου διεκδικεί τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή στίβου στην Ευρώπη.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου ανακοίνωσε τους υποψήφιους για τον τίτλο και ανάμεσα στους δέκα αθλητές είναι και ο Μίλτος Τεντόγλου, που έκανε μία ακόμη εξαιρετική χρονιά φέτος.

Μέσα στο 2023 ο 25χρονος αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους σε ανοιχτό στίβο για πρώτη φορά. Επίσης, ανέβηκε και πάλι στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου, ενώ είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης του μήκους.

Πέρυσι, ο Μίλτος Τεντόγλου είχε φτάσει μέχρι την τελική τριάδα διεκδικώντας τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή της Ευρώπης. Οι άλλοι δύο- ο Αρμάντ Ντουπλάντις και ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν- τελικά μοιράστηκαν το βραβείο, κάτι που έγινε για πρώτη φορά.

Retweet to vote for 🇬🇷 Miltiadis Tentoglou!



🥇 World long jump champion

🥇 European indoor champion

🏆 European Team Championships winner

📊 World ranking (as of 19 September) - 1



Voting closes on 2 October!#GoldenTracks pic.twitter.com/SaHxuHKl6I