Μίλτος Τεντόγλου: Με ένα άλμα στον τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

Με συνοπτικές διαδικασίες ο Μίλτος Τεντόγλου εξασφάλισε- για τέταρτη συνεχόμενη φορά- τη συμμετοχή του στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Τόκιο.

Ο δύο φορές Ολυμπιονίκης του μήκους χρειάστηκε μία και μόνο προσπάθεια στα 8,17μ. για να πιάσει το όριο πρόκρισης (8,15μ.) και να ανανεώσει το ραντεβού του για τον τελικό της Τετάρτης (17/9), όπου θα επιδιώξει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πριν δύο χρόνια στη Βουδαπέστη.

Τέσσερα χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και παρουσία θεατών αυτή τη φορά, το Εθνικό Στάδιο του Τόκιο υποδέχεται εκ νέου τους κορυφαίους του κλασικού αθλητισμού, καθώς από 13 έως 21 Σεπτεμβρίου φιλοξενεί το 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Είναι η τρίτη φορά που η «χώρα του ανατέλλοντος ηλίου» υποδέχεται την κορυφαία διοργάνωση της World Athletics, δεύτερη όμως στην ιαπωνική πρωτεύουσα, μετά από εκείνη του 1991. Το 2007 το Παγκόσμιο έγινε στην Οσάκα.

Συνολικά, 2.203 αθλητές και αθλήτριες από 198 εθνικές ομοσπονδίες διαγωνίζονται στα 49 αγωνίσματα του προγράμματος, 24 ανδρών, 24 γυναικών και ένα μικτό (σκυταλοδρομία 4Χ400μ.).

Ανάμεσά τους, είναι η 19μελής ελληνική αποστολή, με επικεφαλής τον δύο φορές «χρυσό» Ολυμπιονίκη και κάτοχο του παγκόσμιου τίτλου στο μήκος, Μίλτο Τεντόγλου, τον σταθερά πλέον... εξάμετρο Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ και τη νικήτρια του Diamond League Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό.