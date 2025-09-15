ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Μίλτος Τεντόγλου: Με ένα άλμα στον τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

Ο δύο φορές Ολυμπιονίκης του μήκους χρειάστηκε μία και μόνο προσπάθεια στα 8,17μ. για να πιάσει το όριο πρόκρισης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μίλτος Τεντόγλου: Με ένα άλμα στον τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
0

Με συνοπτικές διαδικασίες ο Μίλτος Τεντόγλου εξασφάλισε- για τέταρτη συνεχόμενη φορά- τη συμμετοχή του στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Τόκιο.

Ο δύο φορές Ολυμπιονίκης του μήκους χρειάστηκε μία και μόνο προσπάθεια στα 8,17μ. για να πιάσει το όριο πρόκρισης (8,15μ.) και να ανανεώσει το ραντεβού του για τον τελικό της Τετάρτης (17/9), όπου θα επιδιώξει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πριν δύο χρόνια στη Βουδαπέστη.

Τέσσερα χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και παρουσία θεατών αυτή τη φορά, το Εθνικό Στάδιο του Τόκιο υποδέχεται εκ νέου τους κορυφαίους του κλασικού αθλητισμού, καθώς από 13 έως 21 Σεπτεμβρίου φιλοξενεί το 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Είναι η τρίτη φορά που η «χώρα του ανατέλλοντος ηλίου» υποδέχεται την κορυφαία διοργάνωση της World Athletics, δεύτερη όμως στην ιαπωνική πρωτεύουσα, μετά από εκείνη του 1991. Το 2007 το Παγκόσμιο έγινε στην Οσάκα.

Συνολικά, 2.203 αθλητές και αθλήτριες από 198 εθνικές ομοσπονδίες διαγωνίζονται στα 49 αγωνίσματα του προγράμματος, 24 ανδρών, 24 γυναικών και ένα μικτό (σκυταλοδρομία 4Χ400μ.).

Ανάμεσά τους, είναι η 19μελής ελληνική αποστολή, με επικεφαλής τον δύο φορές «χρυσό» Ολυμπιονίκη και κάτοχο του παγκόσμιου τίτλου στο μήκος, Μίλτο Τεντόγλου, τον σταθερά πλέον... εξάμετρο Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ και τη νικήτρια του Diamond League Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό.

 
 
Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τέλος ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό μετά το κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα

Αθλητισμός / Τέλος ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό μετά το κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα

Η πρόκριση επί της Σαχτάρ και της Σαμσουνσπόρ που οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Europa League δεν στάθηκαν αρκετά για να αντισταθμίσει το απογοητευτικό ξεκίνημα στις εγχώριες διοργανώσεις
LIFO NEWSROOM
Πίκρα Αταμάν παρά το ασημένιο της Τουρκίας στο Eurobasket: «Δεν βλέπω κάτι θετικό όταν χάνουμε»

Αθλητισμός / Πίκρα Αταμάν παρά το ασημένιο της Τουρκίας στο Eurobasket: «Δεν βλέπω κάτι θετικό όταν χάνουμε»

Μετά το τέλος του ματς στη συνέντευξη τύπου ο Εργκίν Αταμάν δεν είχε όρεξη για πολύ κουβέντα, τονίζοντας ότι η ομάδα του έχασε ένα ματς που έλεγχε από την αρχή
LIFO NEWSROOM
Eurobasket 2025: Η πρώτη ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά το χάλκινο μετάλλιο

Αθλητισμός / Eurobasket 2025: Η πρώτη ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά το χάλκινο μετάλλιο

Ο 30χρονος σούπερ σταρ κοινοποίησε φωτογραφίες με τη μητέρα του, τα αδέρφια του, τη γυναίκα και τα παιδιά του, αλλά και στιγμές από την πορεία της Εθνικής Ελλάδας μέχρι το βάθρο του Eurobasket
LIFO NEWSROOM
 
 