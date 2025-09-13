ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Εμμανουήλ Καραλής: Στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου - «Ρίξτε μου κανά ξεμάτιασμα»

Προκρίθηκε και δήλωσε έτοιμος για μεγάλο ρεκόρ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Εμμανουήλ Καραλής: Στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου - «Ρίξτε μου κανά ξεμάτιασμα» Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
0

Ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου 2025 που διοργανώνεται στο Τόκιο.

Ο κορυφαίος Ελληνας επικοντιστής όλων των εποχών κι ένας από τους καλύτερους στα χρονικά του αγωνίσματος, προκρίθηκε σε ακόμη έναν τελικό κορυφαίας διοργάνωσης.

Ο Καραλής, ο οποίος είναι ο μοναδικός αθλητής που μπορεί να «βάλει δύσκολα» στον ασυναγώνιστο, Αρμάντ Ντουπλάντις, υπερέβη με την πρώτη προσπάθεια τα πέντε μέτρα και 55 εκατοστά, αλλά και τα 5.75 μέτρα, όπως και ο Σουηδός, που είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Τόσο ο Ελληνας πρωταθλητής, όσο και ο «Μόντο» άφησαν τα 5.70 μέτρα, προκειμένου να μην... ταλαιπωρηθούν εν΄όψει της αναμενόμενης «μάχης» του τελικού, ενώ ο Αμερικανός, Σαμ Κέντρικς, ο οποίος θεωρείται ο επικρατέστερος για να συμπληρώσει το βάθρο των μεταλλιούχων, προκρίθηκε στον τελικό, καθώς υπερέβη με την πρώτη προσπάθεια τα 5.40μ, τα 5.55μ, τα 5.70μ και τα 5.75 μέτρα.

Εμμανουήλ Καραλής: «Ρίξτε μου κανά ξεμάτιασμα»

Στον προκριματικό, συμμετείχε και ο Γιάννης Ρίζος, ο οποίος πέρασε με την 2η προσπάθεια τα 5.40μ, αλλά είχε τρία αποτυχημένα άλματα στα πέντε μέτρα και 55 εκατοστά, με αποτέλεσμα ν' αποκλεισθεί από τον τελικό.

«Είμαι έτοιμος για μεγάλο ρεκόρ. Ρίξτε μου κανά ξεμάτιασμα!» ανέφερε στις δηλώσεις του ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την πρόκριση.

 
 
 
Αθλητισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρόβλεψη L’ Équipe: «Κανένα χρυσό μετάλλιο» η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου

Αθλητισμός / Πρόβλεψη L’ Équipe: «Κανένα χρυσό μετάλλιο» η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου

Η πρόβλεψη έρχεται έναν χρόνο μετά τη συγκομιδή δύο μεταλλίων στο Μουντιάλ του 2023 – το χρυσό του Τεντόγλου στο μήκος και το χάλκινο της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη στα 35 χλμ. βάδην
LIFO NEWSROOM
Καμπάνια Μάμντανι κατά της FIFA: «Όχι» στα εισιτήρια Μουντιάλ που ακριβαίνουν ανάλογα με τη ζήτηση

Αθλητισμός / Καμπάνια Μαμντάνι κατά της FIFA: «Όχι» στα εισιτήρια Μουντιάλ που ακριβαίνουν ανάλογα με τη ζήτηση

Στο Μουντιάλ του 2026,  η FIFA θα εφαρμόσει το σύστημα της «δυναμικής τιμολόγησης», μια μέθοδο κατά την οποία η τιμή των εισιτηρίων ανεβαίνει ή πέφτει ανάλογα με τη ζήτηση 
LIFO NEWSROOM
Eurobasket: Κάλεσμα Αταμάν σε τουρκικές αεροπορικές: «Οργανώστε πτήσεις με Τούρκους» για τον ημιτελικό με την Ελλάδα

Αθλητισμός / Eurobasket: Κάλεσμα Αταμάν σε τουρκικές αεροπορικές: «Οργανώστε πτήσεις» για τον ημιτελικό με την Ελλάδα

Ο Αταμάν, σε δήλωσή του στον ανταποκριτή του πρακτορείου Anadolu, τόνισε τη μεγάλη σημασία του ημιτελικού και ανέφερε ότι η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει επιπλέον πτήσεις προς τη Ρίγα
LIFO NEWSROOM
Eurobasket 2025- Ο Κώστας Παπανικολάου έστειλε ηχηρό μήνυμα στους γονείς: ««Αν δίνουμε το κακό παράδειγμα, τι περιμένουμε από τα παιδιά μας;»

Αθλητισμός / Eurobasket 2025- Ο Κώστας Παπανικολάου έστειλε ηχηρό μήνυμα στους γονείς: «Αν δίνουμε το κακό παράδειγμα, τι περιμένουμε από τα παιδιά μας;»

Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας μίλησε για την πρόκριση της Ελλάδας στα ημιτελικά του Eurobasket και ύψωσε ασπίδα για την «γαλανόλευκη» στο ποδόσφαιρο
LIFO NEWSROOM
 
 