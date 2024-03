Μίλτος Τεντόγλου: Η στιγμή της απονομής του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο στίβου

Για ακόμη μία φορά ο Μίλτος Τεντόγλου βρέθηκε στην «κορυφή» του κόσμου, ανεβαίνοντας με ο χρυσό μετάλλιο στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξάγεται στη Γλασκώβη, με άλμα στα 8,22 μ.,. «Δεν είχα σχεδιάσει κάτι τρελό, ήθελα μια επίδοση απ' αυτές που μου αρέσουν, στα 8.40μ, 8.50μ. αλλά ο τελικός που έγινε πρωί ήταν πολύ δύσκολος. Για μένα, σε κάποιους μπορεί να αρέσει, δεν νομίζω», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου.



«Αν και τις τελευταίες μέρες προσπάθησα πολύ να κοιμάμαι νωρίς, να ξυπνάω νωρίς, ήταν δύσκολο, το σώμα μου δεν δούλευε σε όσα θα ήθελα να κάνω», ανέφερε μεταξύ άλλων. Σημειώνεται πως με 8,19 στο τελευταίο του άλμα, ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ο Μίλτος Τεντόγλου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις συνθήκες του τελικού στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, αναφέροντας παράλληλα πως αν γίνουν αλλαγές στη βαλβίδα και στη μέτρηση των αλμάτων, θα σταματήσει το μήκος.



«Δεν με ενδιέφερε η νίκη, αλλά η επίδοση κι αυτή την βγήκε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αγωνιστήκαμε το πρωί. Χθες, για παράδειγμα δεν υπήρχε στο πρόγραμμα κανένα οριζόντιο άλμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν να μετρούν τα άλματα από το σημείο που πηδάμε. Έτσι το αγώνισμα χάνει τη δυσκολία του. Όλοι μπορούν να πηδήξουν απλά μήκος, αλλά η προσέγγιση και το πάτημα είναι το δύσκολο κομμάτι και αυτό θέλουν να τον αφαιρέσουν. Αν περάσει αυτή η αλλαγή, θα σταματήσω το μήκος και θα κάνω τριπλούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μίλτος Τεντόγλου.

“No, we’re not listened to. I’m the Olympic and world champion and it’s like my opinion doesn’t even matter.”



Miltiádis Tentóglou says World Athletics don’t respect athletes and that the governing body haven’t listened to them 💬



The now double world indoor long jump champion… pic.twitter.com/VPpR0gcxwb