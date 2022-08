Λεάντρο Λο: Δολοφονήθηκε ο οκτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής ζίου ζίτσου - Σε κλαμπ του Σάο Πάολο

Ένας από τους σπουδαιότερους παγκόσμιους πρωταθλητές Ζιου-Ζίτσου όλων των εποχών, κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός μετά από σφαίρα που δέχτηκε στο κεφάλι σε κλαμπ του Σάο Πάολο.

Ο Λο ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους αθλητές στο άθλημα, έχοντας χριστεί παγκόσμιος πρωταθλητής οκτώ φορές στη ζωή του, σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες βαρών.

The IBJJF and Jiu Jitsu community are extremely saddened to hear of the passing of Leandro Lo. Lo was one of the greatest athletes our sport has ever produced. An example of a true black belt, martial artist and champion on and off the mats. Rest in peace legend. 🙏🏼🕊 pic.twitter.com/lHK3n8pF4K