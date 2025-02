Κριστιάνο Ρονάλντο: Άγαλμα στην Times Square για τα 40ά γενέθλιά του

Ένας διάσημος γλύπτης αποκάλυψε την Τετάρτη ένα εντυπωσιακό μνημείο στην Times Square για να τιμήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο με αφορμή τα 40ά γενέθλιά του διάσημου ποδοσφαιριστή, δημιουργώντας μία τεράστια συγκέντρωση των θαυμαστών του στην καρδιά της Νέας Υόρκης.

Ο Σέρτζιο Φουρνάρι, κατασκεύασε το μπρούτζινο γλυπτό ύψους περίπου 3,6 μέτρων (12 πόδια) για να «απαθανατίσει την ουσία του Ρονάλντο όχι μόνο ως αθλητή, αλλά και ως πολιτιστικό είδωλο που έχει εμπνεύσει δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Ο γλύπτης είναι γνωστός για την απόδοση από τερακότα και χάλυβα της εμβληματικής φωτογραφίας της «Lunchtime atop a Skyscraper», μεταξύ άλλων έργων.

Spotted yesterday outside 30 Rockefeller Plaza are sculptures by Sergio Furnari inspired by the famous black-and-white photograph of the 11 ironworkers eating lunch on a steel beam, 69 stories high, during the construction of 30 Rockefeller Plaza in 1932. pic.twitter.com/Rmbz8HhiMK — Noel Y. Calingasan • NYC (@nyclovesnyc) July 13, 2024

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι κάτι περισσότερο από ένας ποδοσφαιριστής είναι ένα σύμβολο επιμονής, αριστείας και παγκόσμιας ενότητας που με ενέπνευσε για τη δημιουργία αυτού του αριστουργήματος», δήλωσε ο Φουρνάρι.

Το μνημείο που είναι τοποθετημένο στην καρότσα ενός φορτηγού και βαμμένο στα εθνικά χρώματα της Πορτογαλίας, προσέλκυσε μεγάλο πλήθος στην Times Square. Πολλοί από τους θαυμαστές του Ρονάλντο άρχισαν να φωνάζουν «Siu!», μία αναφορά στην πανηγυρική κραυγή του πρώην αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Φουρνάρι ήλπιζε ότι οι οπαδοί θα μπορούσαν να σπάσουν το παγκόσμιο ρεκόρ για τους περισσότερους ανθρώπους που κραυγάζουν ταυτόχρονα «Siu!», αλλά το κατά πόσο τα κατάφεραν δεν ήταν ξεκάθαρο την Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου.

A 12-foot bronze statue of #CristianoRonaldo was unveiled in Times Square, #NewYork, on his 40th birthday!



Sculpted by Sergio Furnari, it captures his iconic "Siu" celebration, honoring his legendary career. Fans gathered, chanting his name!#Sports #world #news #ARCLANTIC pic.twitter.com/6dGJJZMfla — ARCLANTIC Sports (@ArclanticSports) February 6, 2025

Το άγαλμα αυτό έρχεται μερικά χρόνια αφού μία προτομή του Ρονάλντο παρουσιάστηκε σε πορτογαλικό αεροδρόμιο το 2017, προτού αποσυρθεί έναν χρόνο αργότερα διότι κρίθηκε ότι δεν έμοιαζε αρκετά στον ποδοσφαιριστή.

Who remembers this incredibly life-like bronze bust of Ronaldo? A true masterpiece 😆 pic.twitter.com/uUsYuzt6mU — Highlander (@HilandrX) December 15, 2024

Με πληροφορίες από BBC, New York Post