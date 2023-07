Κιλιάν Εμπαπέ: Στρατός και ένοπλη φρουρά για την ασφάλειά του στο Καμερούν

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έφτασε στο Καμερούν στο χωριό καταγωγής του πατέρα του, το Djebale, και τα μέτρα ασφάλειας, υπό τον φόβο απαγωγής του, ήταν δρακόντεια.

Ο Κίλιαν Εμπαπέ όπως φαίνεται και από βίντεο που αναρτήθηκαν στο Twitter, είχε συνοδεία στρατού και πάνοπλης φρουράς κατά την επίσκεψή του στο Καμερούν.

Ο Γάλλος αστέρας του ποδοσφαίρου κατά την άφιξή του είπε ότι είναι «τιμή του» που επισκέπτεται το Καμερούν, τη χώρα «καταγωγής» του. «Είμαι τόσο χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ», πρόσθεσε, λέγοντας ότι ο κόσμος του έχει δείξει τόση «αγάπη». Νωρίτερα, οι ποδοσφαιρόφιλοι περιέγραψαν στο BBC τον ενθουσιασμό που ένιωσαν για το ταξίδι.

«Όλοι περιμέναμε τη στιγμή και επιτέλους έφτασε», είπε ένας άνδρας στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα Newsday του BBC.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ, που γεννήθηκε στο Παρίσι από πατέρα Καμερουνέζο, συναντήθηκε επίσης με τον πρωθυπουργό της χώρας Joseph Ngute την Παρασκευή και άλλους αξιωματούχους.

Είναι το πρώτο του ταξίδι στο Καμερούν από τότε που ήταν έφηβος.

