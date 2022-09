Κατάρ 2022: Στη δίνη επικρίσεων ξανά ο Μπέκαμ για νέα «χρυσή» διαφήμιση - Η αντίδραση του Καντονά

Στο επίκεντρο της αρνητικής δημοσιότητας βρίσκεται ξανά ο Ντέιβιντ Μπέκαμ λόγω μιας «ιλιγγιώδους» συμφωνίας για τηλεοπτική διαφήμιση από τον επίσημο χορηγό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, ύψους 11,46 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μπέκαμ θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρά του σταρ του NFL, Πέιτον Μάνινγκ, σε μία διαφήμιση των Doritos, επίσημο χορηγό του Μουντιάλ 2022.

Οι δύο πρώην αθλητές έκαναν τα γυρίσματα της διαφήμισης πριν από περίπου δύο εβδομάδες στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαφημιστική αυτή καμπάνια θα εστιάζει στις διαφορές μεταξύ των γνωστών μορφών του φούτμπολ με τους δύο πρωταγωνιστές να διασκεδάζουν με τα αθλήματα που κλήθηκαν να υπηρετήσουν ο καθένας τους.

David Beckham ‘lands a seven-figure sum after signing a promotional deal with Doritos’ https://t.co/iAdfmLdGQ6 — NY Breaking (@ny_breaking) September 22, 2022



Ο «αφορισμός» του Καντονά

H ιλιγγιώδης συμφωνία του Μπέκαμ προκάλεσε αντιδράσεις, όχι για το επταψήφιο ποσό που θα λάβει, αλλά για τη συμμετοχή του σε μια διοργάνωση από το Κατάρ, γνωστό για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κι ενώ είχε προηγηθεί μια ιδιότυπη «θεοποίησή» του από τα βρετανικά μέσα, επειδή περίμενε επί 12 ώρες, μαζί με τους πολίτες, σε ουρά για να προσκυνήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ.

«Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έγινε κάποιου είδους άγιος τής ουράς. Δεν ήταν αυτός που είχε υπογράψει συμφωνία εκατομμυρίων για το Μουντιάλ του Κατάρ - ενώ γνώριζε τις φρικτές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Αντ'απο'δω» γράφει μία γυναίκα στο Twitter.

David Beckham being made out to be some kind of queuing saint. Didn’t he sign a multi million pound deal for the World Cup in Qatar - knowing their horrendous human rights records! Jog on. — Sally Cinnamon 🍋 #GTTO #FBPE (@SallyCinamon66) September 19, 2022

«Όλοι εγκωμιάζουν τον Μπέκαμ που περίμενε στην ουρά για 12 ώρες. Ξεχάσαμε το ότι διαφημίζει το Visit Qatar κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. Μια χώρα με τουλάχιστον αμφιλεγόμενο ιστορικό ανθρωπίνων δικαιωμάτων... Ιδίως με την οικοδόμηση των σταδίων της διοργάνωσης» λέει άλλος χρήστης.

Everybody is praising David Beckham waiting in a queue for 12 hours. Have we forgotten about the fact that he is currently endorsing Visit Qatar during the World Cup. A country with a more than questionable human rights record… especially with the building of WC stadia. — Niki Zohdi (@NikiZohdi) September 17, 2022

Όμως, το μεγάλο πλήγμα ήρθε από τον πρώην συμπαίκτη του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ακτιβιστή και ηθοποιό, Ερίκ Καντονά, ο οποίος ερωτηθείς σχετικώς, σημείωσε πως ο Μπέκαμ και όσοι προωθούν τη διοργάνωση, «κάνουν μεγάλο, πολύ μεγάλο λάθος».

«Αν με ρωτάτε αν θα έκανα κάτι ανάλογο, η απάντηση μου είναι όχι, σε καμία περίπτωση. Έκανα το αντίθετο. Τον Ιανουάριο του 2022, εννέα μήνες πριν, άρχισα να το λέω αυτό. Ίσως ήμουν ο πρώτος» ανέφερε στη συνέντευξή του στο The Atlhetic.

Eric Cantona is boycotting the World Cup in Qatar and says he thinks David Beckham and others who promote it have made a big mistake.



The Cantona Interview. 𝗘𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲 by @AdamCrafton_ — The Athletic UK (@TheAthleticUK) September 26, 2022

«Αν ένας πρώην παίκτης πληρώνεται να κάνει κάτι τέτοιο (προμοτάρει το Κατάρ 2022), ή δεν ξέρει τι έχει συμβεί, ή αν ξέρει, νομίζω κάνει λάθος. Κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος» σημείωσε ο ίδιος.

Αυτό είναι το δεύτερο συμβόλαιο που υπογράφει ο Μπέκαμ σχετικά με το Μουντιάλ 2022, αφού έχει ήδη συμφωνήσει -με αντίστοιχο με το πρώτο ποσό- να χρησιμοποιηθεί η εικόνα του από το Κατάρ για την προώθηση της διοργάνωσης στον υπόλοιπο πλανήτη.

Συγκεκριμένα, το 2021, υπέγραψε συμφωνία 150 εκατ. λιρών, για να γίνει το «πρόσωπο του Κατάρ» ενόψει του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρά το άσχημο ιστορικό της χώρας όσον αφορά τα δικαιώματα των LGBTQ+ και των γυναικών.