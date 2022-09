Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εκθειάζει το Κατάρ ως «τέλειο» για τουρισμό και η κοινότητα LGBTQ+ αντιδρά

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες αντιδράσεις επειδή προώθησε το Κατάρ ως «τέλειο» τουριστικό προορισμό, παρά το άσχημο ιστορικό της χώρας όσον αφορά τα δικαιώματα των LGBTQ+ και των γυναικών.

Το 2021, υπέγραψε συμφωνία 150 εκατ. λιρών, για να γίνει το «πρόσωπο του Κατάρ» ενόψει του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο διάσημος πρώην ποδοσφαιριστής και «γκέι είδωλο», όπως περιγράφει τον εαυτό του, δέχθηκε έντονη κριτική επειδή συμφώνησε να διαφημίσει ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη στον κόσμο για να την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, και αυτή την εβδομάδα οι αντιδράσεις επέστρεψαν καθώς συνεχίστηκε η εκστρατεία του στο Κατάρ.

Σε μια σειρά σύντομων διαφημιστικών βίντεο για το Visit Qatar, που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εξαίρει την «καλύτερη αγορά μπαχαρικών που έχει πάει ποτέ», περιγράφει τη χώρα ως «τελειότητα» και γνέφει συγκαταβατικά όταν του λέει ένας εκπαιδευτής γερακιών: «Η ευγένεια είναι μέρος της κουλτούρας και είναι σημαντικό να την διατηρήσουμε ζωντανή».

Είναι αμφίβολο αν η ευγένεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στο Κατάρ, όπου οι ομοφυλόφιλοι μπορούν να αντιμετωπίσουν μέχρι και θανατική ποινή σύμφωνα με το νόμο της Σαρία και οι ανύπαντρες γυναίκες δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τη χώρα χωρίς την άδεια του πατέρα τους, σχολιάζει το Pink News.

Παρά το δεινό ιστορικό του Κατάρ στα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι επίσης πρεσβευτής της UNICEF.

🤡 David Beckham historically posting the Rainbow Flag on Instagram.



💥 Now the face of Qatar - where homosexuality comes with punishment of up to 3 years in prison and a fine and the possibility of death penalty for Muslims



Not that he needs the cash but £10m in the bank helps pic.twitter.com/eyxdnta7ah — Jamie Jenkins (@statsjamie) August 30, 2022

Hmmm. So, David Beckham is the new face of Qatar tourism, waxing lyrical about how magical and wonderful life is there. He better hope none of his kids turn out gay then hey? Shame if any of them joined him on his freebie holiday and got stoned to death, beheaded, or castrated. — Ruth (@TweetsbyRuth) August 30, 2022

Ο ακτιβιστής για την ενδοοικογενειακή βία, Ντέιβιντ Τσάλεν ήταν μεταξύ εκείνων που αμφισβήτησαν τον Μπέκαμ για την επιλογή του να προωθήσει τη χώρα.

«Αφού ο Τζέικ Ντάνιελς έγινε ο πρώτος άνδρας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που έκανε coming out μετά τον Τζάστιν Φασάνου το 1990, ο Μπέκαμ ρώτησε γιατί οι γκέι στον αθλητισμό πρέπει να διαφέρουν από οποιονδήποτε άλλο», πρόσθεσε ο Τσάλεν.

«Ωστόσο, τώρα είναι το πρόσωπο ενός ανοιχτά ομοφοβικού έθνους στο Κατάρ. Το αθλητικό ξέπλυμα είναι λάθος. Εκείνοι που προωθούν έθνη με φρικτά αρχεία ανθρωπίνων δικαιωμάτων σιωπούν ενεργά εκείνους που υφίστανται διακρίσεις, βλάπτονται και σκοτώνονται, και όλα αυτά για περισσότερα χρήματα», κατέληξε.