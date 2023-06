Καρίμ Μπενζεμά: «Γιατί στη Σαουδική Αραβία; Είμαι Μουσουλμάνος, πάντα ήθελα να ζήσω εδώ»

Ο Καρίμ Μπενζεμά υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας και εξέφρασε τη χαρά του καθώς θα ζήσει σε μία μουσουλμανική χώρα.

Ο 35χρονος Γάλλος ποδοσφαιριστής και νικητής της «χρυσής μπάλας» του 2022, Καρίμ Μπενζεμά κατά τις πρώτες δηλώσεις του είπε πως θέλει να κερδίσει τρόπαια και να συμβάλει στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη Σαουδική Αραβία, ενώ έκανε αναφορά και στον καλό του φίλο, πρώην συμπαίκτη του αλλά πλέον αντίπαλό του, Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Νιώθω καλά και είμαι χαρούμενος που θα παίξω σ’ αυτόν τον θρυλικό σύλλογο. Φυσικά και είναι μία πρόκληση για μένα, μία καινούρια ζωή και ανυπομονώ να ξεκινήσω. Είναι ένας σύλλογος που έχει οπαδούς με πολύ πάθος και πολλά τρόπαια. Γιατί στη Σαουδική Αραβία; Είμαι Μουσουλμάνος και αυτή μία μουσουλμανική χώρα. Πάντα ήθελα να ζήσω εδώ», ανέφερε ο Καρίμ Μπενζεμά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι «Έπαιξα για τη Ρεάλ, κέρδισα πολλά εκεί και είμαι υπερήφανος που είχα τη δυνατότητα να εκπροσωπήσω τη Μαδρίτη και να τελειώσω με τον τρόπο που ήθελα. Εύχομαι να φέρω στη νέα μου ομάδα το ποδόσφαιρό μου και το πιο σημαντικό να κερδίσουμε τίτλους. Μου αρέσει να κερδίζω».

KB9 is happy , we are happy too 😃 #Benzema2Ittihad #here2inspireKSA pic.twitter.com/ESC28BDq3t

Ο Καρίμ Μπενζεμά συμπλήρωσε πως «Είναι ένα νέο κεφάλαιο για μένα και θα ήθελα να βοηθήσω να εξελιχθεί η ομάδα περισσότερο από ό,τι είναι τώρα, παρόλο που ήδη είναι πρωταθλήτρια στη Σαουδική Αραβία. Θα ήθελα πραγματικά να ανεβάσω ψηλά τον σύλλογο, γιατί έχει πάθος και του αξίζει να είναι στην κορυφή. Το γήπεδο είναι εξαιρετικό και όπως ήδη είπα υπάρχει πολύ πάθος. Οι οπαδοί είναι πολύ σημαντικοί και με το πάθος τους μάς δίνουν το κίνητρο να βγάλουμε τον καλύτερό μας εαυτό στο γήπεδο».

Ο ποδοσφαιριστής αναφερόμενος στην παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας επισήμανε ότι «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ήδη εδώ. Είναι φίλος και χαίρομαι που θα τον δω στη Σαουδική Αραβία. Φαίνεται ότι το επίπεδο του ποδοσφαίρου στη χώρα εξελίσσεται. Τα τρόπαια είναι πολύ, πολύ σημαντικά. Είναι δύσκολο να κερδίζεις, αλλά όχι αδύνατο. Σε κάθε περίπτωση θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και θα ήθελα να κερδίσω τρόπαια για την ομάδα και τον κόσμο. Ακόμα κι αν είναι δύσκολο, με φιλοδοξία, ανταγωνιστικότητα και ταλέντο μπορούμε να το κάνουμε. Είμαι πολύ φιλόδοξος και θα ήθελα να πετύχω κάτι ξεχωριστό. Να δουν οι οπαδοί τον εαυτό τους μέσα από μένα. Θα ήθελα να αφήσω μία κληρονομιά που θα μείνει, γιατί αγαπώ το ποδόσφαιρο».

All eyes on him 👀 #Benzema2Ittihad #here2inspireKSA pic.twitter.com/tKmlqXaxFz

Πρόσθεσε μάλιστα πως «Πάντα ήμουν ανταγωνιστικός για να πιέζω τα όριά μου και να πηγαίνω ακόμα πιο ψηλά. Αυτός είναι ο λόγος που είμαι καλά προετοιμασμένος να δώσω και να δείξω το ταλέντο μου. Παίζουν μεγάλα ονόματα εδώ, ο Ρονάλντο είναι από τη μία πλευρά και τώρα είμαι κι εγώ εδώ. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να δείξουμε ότι το ποδόσφαιρο στη Σαουδική Αραβία μπορεί να έχει παγκόσμιο αντίκτυπο. Είναι διαφορετικό από την Ευρώπη. Το πιο σημαντικό είναι πως είναι μία μουσουλμανική χώρα, όπου νιώθω ότι αρέσω ήδη στους ανθρώπους».

Αναφορικά με το πώς πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση, ο Καρίμ Μπενζεμά απάντησε: «Όταν συζήτησα με την οικογένειά μου τη μετακίνησή μου στη Σαουδική Αραβία χάρηκα όλοι πολύ. Θα έρθουν όλοι μαζί μου. Το μήνυμά σε όλους τους μικρούς που παίζουν ποδόσφαιρο, που το αγαπούν είναι να έχουν τα όνειρά τους, να δουλέψουν σκληρά, να σεβαστούν τους κανόνες του παιχνιδιού, που σημαίνει να σέβεται ο ένας τον άλλον και πάντα να απολαμβάνουν να παίζουν. Και να μην τα παρατούν: πάντα μπορούμε να πετύχουμε, όταν δουλεύουμε. Το ποδόσφαιρο είναι σημαντικό για τις γυναίκες, τους άντρες, τα παιδιά, για όλους…»

🎙️ Watch the full interview with Karim Benzema! Learn about his ambitions and goals with us next season!#Benzema2Ittihad

#HereToInspireKSA pic.twitter.com/lMSkSPh7AL