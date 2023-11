Η στιγμή που δρομέας με σύνδρομο Down τερματίζει στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης

Κόντρα στις αντιξοότητες ενός άκρως απαιτητικού αγώνα δρόμου μια 33χρονη κοπέλα με σύνδρομο Down τερμάτισε την Κυριακή στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης.

Η Kayleigh Williamson έγινε μια από τις πρώτες γυναίκες με σύνδρομο Down που πέτυχαν να ολοκληρώσουν τον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, ο οποίος διεξήχθη στους δρόμους της μεγαλούπολης την περασμένη Κυριακή. Δακρυσμένη από συγκίνηση πέρασε τη γραμμή του τερματισμού και η στιγμή που τα καταφέρνει αποτυπώνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media. Ο μαραθώνιος της Νέας Υόρκης είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά δρομικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο.

Τον περασμένο Απρίλιο η κοπέλα από το Όστιν έτρεξε και στο μαραθώνιο της Βοστώνης. Η 33χρονη Kayleigh Williamson άρχισε να τρέχει μαζί με τη μητέρα της το 2015. Συμμετείχε στον πρώτο της αγώνα μόλις ένα χρόνο αργότερα. Η μητέρα της, η οποία βρίσκεται πάντα στο πλευρό της, δηλώνει περήφανη για την κόρη της.

Many congratulations to Kayleigh Williamson on completing the @nycmarathon, one of the first women with Down syndrome to complete the feat! #InclusionRevolution #TCSNewYorkCityMarathon.



🎥 TCS New York City Marathon pic.twitter.com/gwopVpru82