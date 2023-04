Νίκησε τον καρκίνο, έτρεξε τον μαραθώνιο του Λονδίνου με πατερίτσες και έκανε ρεκόρ

Ο Άνταμ Λίβερ κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο και έτρεξε τον Μαραθώνιο του Λονδίνου με πατερίτσες.

Ο 30χρονος Άνταμ Λίβερ, από το Μπέστον του Νότιγχαμσάιρ , ολοκλήρωσε τη διαδρομή του Μαραθωνίου του Λονδίνου την περασμένη Κυριακή, 12 χρόνια αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο. Ευχαρίστησε τους φίλους και την οικογένειά του που βοήθησαν να συγκεντρωθούν χιλιάδες λίρες για φιλανθρωπικό σκοπό.

Σημειώνεται πως για να συμμετάσχει κάποιος στον Μαραθώνιο του Λονδίνου τίθεται ως προϋπόθεση να συγκεντρώσει χρήματα για κάποια φιλανθρωπική δράση.

Ο Άνταμ Λίβερ κάλυψε τα 42,1 χιλιόμετρα της μαραθώνιας διαδρομής σε 5 ώρες, 42 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Συγκέντρωσε περισσότερες από 13.000 λίρες (14.690 ευρώ)για το Bone Cancer Research Trust.

Ο 30χρονος δρομέας είναι υπεύθυνος υποστήριξης αθλητικής αναπηρίας στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ. Έπρεπε να μάθει να περπατάει ξανά μετά από εγχείρηση για την αφαίρεση όγκου στο πόδι του.

Είπε πάντως ότι η αποκατάσταση μετά την ολοκλήρωση του εξαντλητικού αγώνα δρόμου εξελίσσεται χωρίς προβλήματα. «Πονάω λίγο, ιδιαίτερα στο πάνω μέρος του σώματος, στους ώμους και στα πόδια μου, αλλά τα πόδια μου αισθάνονται αρκετά φρέσκα», δήλωσε. «Αισθάνομαι πραγματικά αρκετά εκστασιασμένος, ήταν μια πρόκληση μαμούθ χθες, αλλά υπάρχει μεγάλη ανακούφιση που την ολοκλήρωσα και είμαι ακόμα στα σύννεφα» πρόσθεσε ενθουσιασμένος.

Ο ίδιος είχε θέσει ως στόχο να ολοκληρώσει τον μαραθώνιο σε λιγότερο από έξι ώρες, κάτι που επίσης δήλωσε ενθουσιασμένος επειδή το πέτυχε.

Ο χρόνος του ξεπέρασε επίσης το τρέχον παγκόσμιο ρεκόρ για μαραθώνιο με πατερίτσες κατά περισσότερα από 40 λεπτά, αν και είπε ότι θα πρέπει να κάνει αίτηση στην υπηρεσία των Ρεκόρ Γκίνες για να το επισημοποιήσει. «Στην προπόνησή μου ο στόχος μου ήταν να πάω κάτω από έξι ώρες και αισθανόμουν καλά χθες, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που τα κατάφερα», δήλωσε. «Μόλις ξεκίνησα ήξερα κατά κάποιο τρόπο ότι θα έκανα έναν καλό χρόνο, οπότε είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Μάθαμε για το ρεκόρ αρκετά αργά. Υποθέτω ότι είναι ένα ανεπίσημο ρεκόρ προς το παρόν, αλλά θα υποβάλουμε αίτηση για αυτό».

Τέλος δήλωσε ότι θα περιμένει να δει πώς θα αναρρώσει πριν αποφασίσει αν θα συμμετάσχει και σε άλλους μαραθώνιους ή εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων.

Hundred's of people from the East Midlands are descending on #London to take part in the #LondonMarathon later.@_adamlever from #Nottingham is taking on the challenge on crutches!



He's doing it for @BCRT after being diagnosed with an aggressive form of bone cancer 10 years ago pic.twitter.com/7i2oPVHpSo