Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Τι ώρα αρχίζουν σήμερα - Όλο το πρόγραμμα

Αρχίζει σήμερα, Παρασκευή, η μεγάλη γιορτή του Αθλητισμού, όπου το Μιλάνο και η Κορτίνα στην Ιταλία φιλοξενούν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, από τις 6 ως τις 22 Φεβρουαρίου.
Στην τελετή έναρξης, θα παραστεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ θα παραστεί και στη δεξίωση που θα παραθέσει ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.
Στους Αγώνες αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 2.900 αθλητές απ’ όλο τον κόσμο, διεκδικώντας μετάλλια σε 16 διαφορετικά χειμερινά αθλήματα και συνολικά 116 αγωνίσματα.
Η Ελλάδα ταξιδεύει στην Ιταλία με πέντε αθλητές και αθλήτριες. Στο Αλπικό Σκι θα αγωνιστούν ο Αλέξανδρος Γκιννής και η Μαρία Ελένη Τσιόβολου, και στους Δρόμους Αντοχής οι Απόστολος Αγγέλης, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Νεφέλη Τίτα.
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Τι ώρα αρχίζουν σήμερα - Το πρόγραμμα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 11:00-16:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ, ΟΜΑΔΙΚΟ 1η ΗΜΕΡΑ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 21:00-23:30 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (Ζ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 12:30-13:45 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 14:00-15:40 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΚΙΑΘΛΟ (Γ) 10+10 χλμ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 22:00-24:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ, ΟΜΑΔΙΚΟ 2η ΗΜΕΡΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 20:30-21:45 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ BIG AIR ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ ΓΥΡΟΙ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 20:45-24:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ, ΟΜΑΔΙΚΟ 2η ΗΜΕΡΑ (Ζ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ SPORTS – 12:30-13:40 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 13:30-14:50 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | CROSS COUNTRY, SKIATHLON 10+10 km (Ελληνική συμμετοχή: Απόστολος Αγγέλης) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 14:50-15:45 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΣΛΑΛΟΜ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 21:30-24:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ, ΟΜΑΔΙΚΟ 3η ΗΜΕΡΑ (Ζ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 11:30-13:15 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ (Α), ΚΑΤΑΒΑΣΗ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 13:30-15:15 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΤΥΛ, SLOPESTYLE (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:15-16:30 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ (Α), ΣΛΑΛΟΜ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 21:00-24:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ, ΧΟΡΟΣ, RHYTHM DANCE (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 20:00-22:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ, ΜΙΚΡΟΣ ΛΟΦΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 20:30-21:40 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ, BIG AIR (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΤΡΙΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 10:15-11:50 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | CROSS COUNTRY, ΣΠΡΙΝΤ ΑΝΤΟΧΗΣ (Ελληνική συμμετοχή: Απόστολος Αγγέλης) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 11:30-13:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ (Γ), ΚΑΤΑΒΑΣΗ (ΖΑΠΙΝΓΚ) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 13:00-14:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΠΑΤΙΝΑΖ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΤΑΣ, ΜΙΚΤΗ ΣΚΥΤΑΛΗ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:00-16:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ (Γ), ΣΛΑΛΟΜ, (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 18:00-19:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΛΟΥΤΖ, ΜΟΝΟ (Γ) 3ο ΣΚΕΛΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 19:00-21:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΚΕΡΛΙΝΓΚ, ΔΙΠΛΟ ΜΙΚΤΟ, ΤΕΛΙΚΟΣ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 19:30-20:30 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΛΟΥΤΖ, ΜΟΝΟ (Γ) 4ο ΣΚΕΛΟΣ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 19:45-21:45 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ, ΟΜΑΔΙΚΟ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ SPORTS – 19:30-24:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΚΑΛΛΙΤ. ΠΑΤΙΝΑΖ ΑΝΔΡΕΣ, ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 12:30-14:40 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΥΠΕΡΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΛΑΛΟΜ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:15-17:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΔΙΑΘΛΟ, 15ΧΛΜ. (Γ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:15-16:30 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» ΣΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΤΥΛ, MOGULS (Γ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 19:30-20:45 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, 1.000 μ. (Α) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 20:30-24:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΚΑΛΛΙΤ. ΠΑΤΙΝΑΖ, ΧΟΡΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 12:30-14:40 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΥΠΕΡΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΛΑΛΟΜ (Γ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 13:15-14:30 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΤΥΛ, MOGULS (Α) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 14:00-15:50 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ, 10χλμ (Γ) ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (Ελληνική συμμετοχή: Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου – Νεφέλη Τίτα) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:15-16:20 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ, CROSS (Α) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 17:30-19:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, 5000m (Γ) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 19:30-20:30 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΛΟΥΤΖ, ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΗ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 20:30-22:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ, HALFPIPE (Γ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 21:15-23:15 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΠΑΤΙΝΑΖ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΤΑΣ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 12:45-14:40 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ, 10χλμ (Α) ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (Ελληνική συμμετοχή: Απόστολος Αγγέλης) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:00-16:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ, CROSS (Γ) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 17:00-19:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, 10.000m (A) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 20:30-22:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ, HALFPIPE (A) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 22:00-24:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ, ΑΝΔΡΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 15:00-16:45 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΔΙΑΘΛΟ, 10χλμ. ΣΠΡΙΝΤ (Α) (Ζ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 11:00-13:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΥΠΕΡΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΛΑΛΟΜ (Α) 1ο ΣΚΕΛΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 13:00-15:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ, 4Χ7,5 χλμ (Γ) ΣΠΡΙΝΤ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 14:30-16:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΥΠΕΡΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΛΑΛΟΜ (Α) 2ο ΣΚΕΛΟΣ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ SPORTS – 21:15-23:15 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΠΑΤΙΝΑΖ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΤΑΣ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 19:45-21:45 ΜΙΛ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ, ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΟΦΟΣ (Α) (Ζ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 11:00-13:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΛΑΛΟΜ (Γ) 1ο ΣΚΕΛΟΣ (Ελληνική συμμετοχή: Μαρία Ελένη Τσιόβολου) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 18:00-19:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, 500μ. (Α) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 14:30-16:10 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΛΑΛΟΜ (Γ) 2ο ΣΚΕΛΟΣ (Ελληνική συμμετοχή: Μαρία Ελένη Τσιόβολου) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 17:00-19:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, 500 μ. (Α) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 19:45-21:45 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ, ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΟΦΟΣ (Γ) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 21:30-24:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ, ΖΕΥΓΑΡΙΑ, ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 11:00-13:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΣΛΑΛΟΜ (Α) 1ο ΣΚΕΛΟΣ (Ελληνική συμμετοχή: Αλέξανδρος Γκιννής) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 13:00-14:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΠΑΤΙΝΑΖ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΤΑΣ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 14:30-16:10 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΣΛΑΛΟΜ (Α) 2ο ΣΚΕΛΟΣ (Ελληνική συμμετοχή: Αλέξανδρος Γκιννής) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 17:40-20:10 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, Α΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Γ) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 20:10-21:45 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ, ΟΜΑΔΙΚΟ (Α) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 21:00-22:30 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΤΥΛ, BIG AIR (Γ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 21:00-24:15 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΚΑΛΛΙΤ. ΠΑΤΙΝΑΖ, ΖΕΥΓΑΡΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡ. (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 22:00-23:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΜΠΟΜΠΣΛΕΪ, ΜΟΝΟ (Γ) 4ο ΣΚΕΛΟΣ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 22:10-00:40 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, B΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Γ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΤΡΙΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 11:00-11:45 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΒΟΡΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ, ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 14:00-15:30 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ, SLOPESTYLE (Γ) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:30-17:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΔΙΑΘΛΟ 4Χ7,5 χλμ (Α) ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 22:30-24:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΚΑΛΛΙΤ. ΠΑΤΙΝΑΖ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 17:20-18:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 17:40-20:10 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, B΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Γ) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 20:30-24:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΚΑΛΛΙΤ. ΠΑΤΙΝΑΖ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 10:45-11:45 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | CROSS COUNTRY, ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Ελληνική συμμετοχή: Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου – Νεφέλη Τίτα) (Ζ)(ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 11:00-13:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΣΛΑΛΟΜ (Γ) 1ο ΣΚΕΛΟΣ (Ελληνική συμμετοχή: Μαρία Ελένη Τσιόβολου) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 12:45-14:15 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | CROSS COUNTRY, ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Ελληνική συμμετοχή: Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου – Νεφέλη Τίτα) (Ζ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 13:00-14:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΤΥΛ, AERIALS (Γ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 13:30-15:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ, SLOPESTYLE (Α) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 14:30-16:10 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΣΛΑΛΟΜ (Γ) 2ο ΣΚΕΛΟΣ (Ελληνική συμμετοχή: Μαρία Ελένη Τσιόβολου) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:45-17:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΔΙΑΘΛΟ, 4Χ6χλμ (Γ) ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 22:10-00:40 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, Δ΄ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 12:45-14:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ (Γ) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 14:15-15:30 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 17:40-20:10 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, B΄ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 19:10-21:40 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, Γ΄ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 21:15-22:45 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΠΑΤΙΝΑΖ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΤΑΣ (Ζ)
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 11:00-11:45 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΒΟΡΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ, ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ (Γ) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 12:30-14:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΤΥΛ, AERIALS (Α) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 14:00-15:20 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΚΙ, ΣΠΡΙΝΤ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:00-16:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΒΟΡΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ, ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ (Γ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 22:00-00:30 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΚΑΛΛΙΤ. ΠΑΤΙΝΑΖ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 15:40-18:10 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (Γ) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 20:10-22:40 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΤΕΛΙΚΟΣ (Γ) (Ζ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 13:30-14:45 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΤΥΛ, SKI CROSS (Γ) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:00-18:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΚΕΡΛΙΝΓΚ, Α΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Γ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:15-16:10 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΔΙΑΘΛΟ, 15χλμ (Α) ΜΑΖΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 16:40-20:10 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, Α΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 20:00-23:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΚΕΡΛΙΝΓΚ, ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 20:30-22:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΤΥΛ, HALFPIPE (A) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 22:10-00:40 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, Β΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Α) (Ζ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 12:45-13:30 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΤΥΛ, SKI CROSS (Α)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 17:40-19:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΜΑΖΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 23:00-00:10 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 12:00-15:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ, 50 χλμ (Α) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ SPORTS – 20:00-23:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΚΕΡΛΙΝΓΚ, ΤΕΛΙΚΟΣ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 21:00-23:30 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ, ΓΚΑΛΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 21:40-00:10 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (Α) (Ζ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 12:00-15:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΚΕΡΛΙΝΓΚ, ΤΕΛΙΚΟΣ (Γ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:10-17:40 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΤΕΛΙΚΟΣ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 21:30-24:00 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΡΤΙΝΑ 2026» | ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ (Ζ)