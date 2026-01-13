Στους Ολυμπιακούς ο Μαξίμ Ναούμοφ, έναν χρόνο μετά τον θάνατο των γονιών του σε αεροπορικό δυστύχημα

Ο 24χρονος Αμερικανός πατινέρ Μάξιμ Ναούμοφ κέρδισε θέση στην ολυμπιακή ομάδα των ΗΠΑ για τους Χειμερινούς Αγώνες του 2026, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον θάνατο των γονιών του σε αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσιγκτον.

Ο Ναούμοφ ήταν ανάμεσα στους 16 αθλητές που επιλέχθηκαν μετά το εθνικό πρωτάθλημα καλλιτεχνικού πατινάζ στο Σεντ Λούις. Η πρόκρισή του ήρθε ύστερα από την τρίτη θέση που κατέλαβε το Σάββατο, πίσω από τον Αμερικανό πρωταθλητή Ιλία Μαλίνιν και τον Άντριου Τοργκάσεφ που βγήκε δεύτερος.

Οι γονείς του, Βαντίμ Ναούμοφ και Γεβγκένια Σίσκοβα, ήταν παγκόσμιοι πρωταθλητές στο πατινάζ ζευγαριών το 1994 και είχαν συμμετάσχει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς την ίδια χρονιά, εκπροσωπώντας τη Ρωσία. Από το 1998 είχαν εγκατασταθεί στις ΗΠΑ, όπου εργάζονταν ως προπονητές στο Skating Club of Boston.

Το δυστύχημα που τους κόστισε τη ζωή σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2025, μετά το αμερικανικό πρωτάθλημα στο Γουίτσιτα. Ο Ναούμοφ είχε αναχωρήσει από την πόλη λίγο μετά την ολοκλήρωση της δικής του συμμετοχής. Οι γονείς του έμειναν περισσότερο για να παρακολουθήσουν αναπτυξιακό καμπ και, στην επιστροφή, η πτήση της American Airlines προς την Ουάσιγκτον συγκρούστηκε στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ. Στους 67 νεκρούς περιλαμβάνονταν 28 αθλητές, προπονητές ή γονείς που συνδέονταν με την αμερικανική ομοσπονδία καλλιτεχνικού πατινάζ.

Στο φετινό πρωτάθλημα, ο Ναούμοφ εμφανίστηκε κρατώντας φωτογραφία από την παιδική του ηλικία, όπου φορά παγοπέδιλα και κρατά τα χέρια των γονιών του. «Τους σκέφτηκα αμέσως», είπε την Κυριακή. «Θα ήθελα να είναι εδώ για να το ζήσουν μαζί μου, αλλά τους νιώθω παρόντες».

Οι Ολυμπιακοί του Μιλάνου, όπου θα διεξαχθεί το καλλιτεχνικό πατινάζ από τις 6 έως τις 19 Φεβρουαρίου, βρίσκουν τον Μαλίνιν να πηγαίνει ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για το χρυσό, μετά τον τέταρτο συνεχόμενο τίτλο του στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος ο Ναούμοφ μίλησε για τη δυσκολία της επιστροφής του στην αγωνιστική δράση. Είπε ότι μπήκε στη διοργάνωση «με ευγνωμοσύνη» που μπορούσε να αγωνιστεί, προσθέτοντας ότι υπήρξαν στιγμές που δεν ήξερε αν θα καταφέρει καν να δέσει τα παγοπέδιλά του, πόσο μάλλον να παρουσιάσει το πρόγραμμα που του έδωσε τελικά την ολυμπιακή πρόκριση.

Με πληροφορίες από NBC News

