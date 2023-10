Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Τα λεφτά δεν είναι σημαντικά, τα πάρα πολλά λεφτά είναι»

Τις προθέσεις του για το επαγγελματικό του μέλλον εξέφρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε σημερινές του δηλώσεις με αφορμή την έναρξη της νέας περιόδου του πρωταθλήματος μπάσκετ του NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε στο περιθώριο της media day των Μιλγουόκι Μπακς πως δεν είναι στα πλάνα του το ενδεχόμενο αποχώρησής του απ’ την ομάδα, συμπληρώνοντας ωστόσο, πως δεν σκοπεύει να υπογράψει φέτος πρόωρη επέκταση συμβολαίου, αφήνοντας την όλη διαδικασία για την επόμενη χρονιά.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μίλησε μετά τον νέο κόουτς των Μπακς, Έιντριαν Γκρίφιν και τον Ντέμιαν Λίλαρντ, υπογραμμίζοντας πως θα ήθελε να παραμείνει σε όλη την καριέρα του στο Μιλγουόκι, εάν η ομάδα συνεχίσει να είναι διεκδικήτρια του τίτλου, ενώ συμπλήρωσε πως δεν είναι λογικό -από οικονομικής άποψης- να υπογράψει φέτος πρόωρη επέκταση συμβολαίου.

«Προφανώς το έχουμε έναν παίκτη σαν τον Ντέιμ στην ομάδα είναι απίστευτο. Είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό. Παίζει στο πιο ψηλό επίπεδο. Είναι απίστευτα πεινασμένος. Είμαι εδώ 10 χρόνια και κινούμασταν κάτω από το ραντάρ. Αυτή η κίνηση έστρεψε την προσοχή στην ομάδα και δημιούργησε ενθουσιασμό. Ο κόσμος πιστεύει ότι είμαστε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ανατολή, αλλά στο φινάλε σημασία δεν έχει τι πιστεύει κανείς, αλλά το τι θα κάνουμε»., ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Πρέπει να χτίσουμε καλές συνήθειες, να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και να καθοδηγήσουμε την ομάδα. Πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι, να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Δεν κερδίζεις το πρωτάθλημα επειδή έκανες μία κίνηση, αλλά επειδή είσαι η τελευταία ομάδα που μένει όρθια. Έχουμε εξαιρετική ομάδα. Πρέπει να χτίζουμε παιχνίδι με το παιχνίδι και όταν φτάσουμε στα playoffs να είμαστε εκεί που πρέπει για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Δεν πρέπει να επιτεθούμε στο παιχνίδι. Αυτά που είπα φέτος το καλοκαίρι τα λέω κάθε χρόνο από τότε που έγινα ηγέτης αυτής της ομάδας. Θέλω να κερδίζω, δεν βολεύομαι σε καταστάσεις. Από τη στιγμή που θυσιάζω τόσα πράγματα, θέλω όλος ο οργανισμός να είναι στην ίδια σελίδα. Κρινόμαστε από το αν κερδίζουμε. Μέχρι να αποσυρθώ θέλω να είμαι μέλος μιας ομάδας που κερδίζει. Τα τελευταία χρόνια βλέπω την αφοσίωση της ομάδας και τις κινήσεις που γίνονται για να μπορούμε να διεκδικούμε το πρωτάθλημα. Χαίρομαι που ξυπνάω και να έρχομαι στη δουλειά γνωρίζοντας ότι μπορώ να διεκδικήσω το πρωτάθλημα. Όσο αισθάνομαι την αφοσίωση και ότι όλοι θέλουν να κερδίζουν θα είμαι εδώ. Αν αυτή δεν είναι η συνθήκη, εγώ θέλω να κερδίζω. Είναι εύκολο να μείνεις κάπου που σε αγαπούν, νιώθεις άνετα και βγάζεις λεφτά για 15 χρόνια, αλλά εγώ είμαι νικητής. Όσο με κρατάνε τα πόδια μου και μπορώ να ηγούμαι θέλω να βρίσκομαι σε μία ομάδα που θα κερδίζει», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το trade είναι μεγάλο και η παρουσία του Λίλαρντ ανεβάζει επίπεδο την ομάδα. «Είναι παίκτης που μπορεί να διεκδικήσει βραβείο MVP, να σκοράρει 60 ή 70 πόντους οποιαδήποτε βραδιά. Από την άλλη ο Τζρου ήταν μεγάλο μέρος της ταυτότητάς μας. Ανυπομονώ να παίξω με τον Ντέιμ. Είναι πεινασμένος. Θέλει να κερδίσει τον πρώτο του τίτλο. Η ομάδα δείχνει ότι είναι αφοσιωμένη σε αυτό το στόχο», υποστήριξε.

«Νιώθω ότι με τον Λίλαρντ είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι, σε διαφορετικό μέγεθος. Παίζει για να κερδίσει. Είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό. Κάνει το παιχνίδι να μοιάζει τόσο εύκολο. Τον έβλεπα πάντα στα All Stars με την οικογένειά του. Είναι από τους καλύτερους παίκτες στη Λίγκα, αν όχι ο πρώτος, ο δεύτερος καλύτερος σουτέρ. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ήταν στο Μιλγουόκι. Είμαι ενθουσιασμένος και χαρούμενος για εκείνον. Ελπίζω να είμαστε υγιείς και να κάνουμε αυτό που πρέπει. Πρέπει να τον μάθω καλύτερα από ό,τι ξέρει τον εαυτό του, να του δώσω χώρο. Πρέπει να δούμε μαζί VIDEO και να επιταχύνουμε την εύρεση χημεία μεταξύ μας. Δεν πρέπει να περιμένουμε να παίξουμε. Ξέρω ότι και οι δύο θέλουμε να είμαστε ο εαυτός μας. Ξέρω ότι ο Ντέιμ πρέπει να είναι ο Ντέιμ. Ανυπομονώ να δω πως θα εξελιχθεί, όχι μόνο η μεταξύ μας συνεργασία, αλλά το πώς θα εξελιχθεί όλη η ομάδα. Το πώς έπαιζε στο Πόρτλαντ και το πώς έχω μάθει εγώ να παίζω είναι εντελώς διαφορετικά», υποστήριξε.

Κατά τα λοιπά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε: «Δεν θυμάμαι που το είπα, αλλά το να υπογράψω τώρα μια επέκταση συμβολαίου δεν βγάζει νόημα. Τα λεφτά δεν είναι σημαντικά, τα πάρα πολλά λεφτά είναι σημαντικά. Οπότε θα υπογράψω του χρόνου. Δεν είναι λογικό να υπογράψω τώρα. Θέλω να είμαι στους Μπακς για το υπόλοιπο της καριέρας μου, αρκεί να κερδίζουμε. Τι περιμένετε να πω; Ότι θέλω να είμαι στους Μπακς και να χάνω; Δεν θα βγει ποτέ από το στόμα μου κάτι τέτοιο. Η αφοσίωση μου στην ομάδα είναι δεδομένη. Ελπίζω να κάνω μία καλή χρονιά, να κάνουμε μία καλή χρονιά, να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, όλοι να είναι χαρούμενοι. Κι αν η προσφορά είναι στο τραπέζι μπορεί να την δεχθώ».

Δήλωσε επίσης ενθουσιασμένος για τον κόουτς Γκρίφιν, ενώ τόνισε πως τα πράγματα θα είναι διαφορετικά χωρίς τον Τζρου Χόλιντεϊ, στον οποίο ευχήθηκε τα καλύτερα.

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τέλος το Μιλγουόκι είναι μια πόλη που σου επιτρέπει να είσαι επικεντρωμένος στο μπάσκετ, δεν έχει πολλούς αντιπερισπασμούς. «Αυτό με έχει βοηθήσει να πρωτεύσω στην καριέρα μου. Για εμένα το Μιλγουόκι, η Οκλαχόμα, η Γιούτα, το Ντένβερ είναι υπέροχες πόλεις. Μπορώ να μεγαλώσω φυσιολογικά τα παιδιά μου και να κάνω το καλύτερο δυνατό στη δουλειά μου. Κάποιοι άνθρωποι ψάχνουν διαφορετικά πράγματα, θέλουν, δεν ξέρω πώς να το πω, τη φήμη και τη ζωή που μοιάζει με το Χόλιγουντ. Θέλουν τους φοίνικες και τον ωκεανό ή οτιδήποτε. Αν απλά θέλεις να κερδίσεις και να το κάνεις με το σωστό τρόπο, το Μιλγουόκι είναι το μέρος για σένα».

Από την πλευρά του ο νέος προπονητής των Μπακς, Έιντριαν Γκρίφιν μίλησε στη media day της ομάδας του Μιλγουόκι για τις μεγάλες προσδοκίες που υπάρχουν την εφετινή σεζόν. «Υπάρχει ενθουσιασμός και προσδοκίες. Όταν φτιάχνεις μια τέτοια ομάδα είναι λογικό να υπάρχουν προσδοκίες, θα τις αγκαλιάσουμε, δεν θα τρέξουμε μακριά από αυτές. Οι προσδοκίες δεν λένε τίποτα, αν δεν υπάρχει η εκτέλεση. Το να κερδίσεις ένα πρωτάθλημα δεν είναι "σέξι", είναι σκληρό. Χρειάζεται σκληρή δουλειά. Πρέπει να κάνουμε τα μικρά πράγματα, να μην χάσουμε την εστίαση μας και να μην παραλείψουμε βήματα».

Still feels like a dream 🥹 pic.twitter.com/Em07yY6NWr

The gang takes their first group photo 📸 pic.twitter.com/sIDCbBZmCk