Γιάννης Αντετοκούνμπο: Καλωσόρισε στο σπίτι το τρίτο παιδί του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σύστησε στους ακολούθους του το νέο μέλος της οικογένειάς του, την Εύα Μπρουκ Αντετοκούνμπο.

«Καλωσήρθες σπίτι, Εύα Μπρουκ Αντετοκούνμπο. Το μικρό κοριτσάκι του μπαμπά και η μικρή αδελφή των αδελφών σου», γράφει χαρακτηριστικά στην κόρη του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Στην φωτογραφία απαθανατίζονται οι δύο γιοι του ζευγαριού να ποζάρουν χαμογελαστοί με την μικρή τους αδελφή που κοιμάται.

Ο Γιάννης και η Μαράια έχουν αποκτήσει μαζί και δύο αγόρια, τον 3χρονο Λίαμ και τον 2χρονο Μάβερικ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ετοιμάζεται για την δέκατη σεζόν του στο ΝΒΑ, ενώ ταυτόχρονα πλησιάζει και τη δέκατη χρονιά που είναι ζευγάρι με την Μαράια.

Welcome Home Eva Brooke Antetokounmpo 🤍 Daddy’s Little Girl and Brother’s Baby Sister 👦🏽👦🏽👧🏽 pic.twitter.com/s64nPZcP7d