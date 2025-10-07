ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου»

Το ξέσπασμα του μέσω ανάρτησης στα social media - «ΦΤΑΝΕΙ»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου» Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Γιάννης Αντετοκούνμπο / EUROKINISSI
0

Τη δική του απάντηση έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στα δημοσιεύματα που ήθελαν την οικογένεια του να έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρότι δε συνηθίζει να τοποθετείται στα social media για τέτοια ζητήματα, μέσω μίας μακροσκελής ανάρτησης του, ξέσπασε για τα δημοσιεύματα αυτά, ζητώντας να μην ανεβάσει κανείς ξανά τα παιδιά του, σε καμία πλατφόρμα.

«Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου», ανέφερε μεταξύ άλλων στο Instagram story του, εξηγώντας πως επιθυμεί να προστατεύσει την ιδιωτική τους ζωή.

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου. Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας. Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας. Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα, ΦΤΑΝΕΙ», κατέληξε.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου» Facebook Twitter
Φωτ. Γιάννης Αντετοκούνμπο / Instagram


 

Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο viral σκοπευτής των Ολυμπιακών ξανά στην κορυφή – Τρία χρυσά για την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό 2025

Αθλητισμός / Ο viral σκοπευτής των Ολυμπιακών ξανά στην κορυφή – Τρία χρυσά για την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό 2025

Αυτή τη φορά, οδήγησε την εθνική ομάδα της Τουρκίας σε σαρωτική επικράτηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αεροβόλων Όπλων, που φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη
LIFO NEWSROOM
Aurelien Fontenoy: Ο Γάλλος ποδηλάτης που «κατέκτησε» τον Πύργο του Άιφελ

Αθλητισμός / Aurelien Fontenoy: Ο Γάλλος ποδηλάτης που «κατέκτησε» τον Πύργο του Άιφελ

Ο ποδηλάτης Aurelien Fontenoy κατέρριψε κάθε ρεκόρ ανεβαίνοντας τον Πύργο του Άιφελ με ποδήλατο σε μόλις 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, χωρίς να ακουμπήσει το έδαφος. Ένα εντυπωσιακό κατόρθωμα στο πλαίσιο του πρότζεκτ “The Climb”, που έχει κατακτήσει το διαδίκτυο
LIFO NEWSROOM
When Nobody’s Watching: Πριν κλωτσήσουν τη μπάλα, πρέπει να νικήσουν την προκατάληψη

Οθόνες / When Nobody’s Watching: Πριν κλωτσήσουν τη μπάλα, πρέπει να νικήσουν την προκατάληψη

Η Ελλάδα κάνει τα πρώτα της σοβαρά βήματα για να σταθεί ισότιμα στο ευρωπαϊκό γήπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου - Το νέο ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ, “When Nobody’s Watching”, ρίχνει φως στις ζωές των αθλητριών που παλεύουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΛΑΡΗΣ
Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Οι Ολλανδοί κέρδισαν εκτός έδρας μετά από 56 χρόνια

Αθλητισμός / Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Οι Ολλανδοί κέρδισαν εκτός έδρας μετά από 56 χρόνια

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς μέχρι χτες είχε κερδίσει εκτός έδρας μόνο τέσσερις φορές για το Κύπελλο Ιντερτότο - Τελευταία εκτός έδρας νίκη στις 2 Αυγούστου του 1969 εναντίον της Λουγκάνο
LIFO NEWSROOM
ΛΕΣΤΕΡ ΑΓΓΛΙΑ CHAMPIONSHIP

Αθλητισμός / Από το θαύμα του 2016 στην οικονομική κρίση – Πώς έφτασε η Λέστερ σε δικαστική διαμάχη για 200 εκατ. λίρες

Η Λέστερ Σίτι κατηγορείται για παραβίαση οικονομικών κανονισμών και κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών στην Championship - Τι έφερε την κρίση, ο ρόλος του Σιφουέντες και πώς η απόφαση θα κρίνει το μέλλον του συλλόγου
LIFO NEWSROOM
 
 