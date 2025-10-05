Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Όταν σταματήσω το μπάσκετ θα εξαφανιστώ σ’ ένα νησί στην Ελλάδα»

Μετά από μια καριέρα γεμάτη κορυφαίες διακρίσεις –ανάμεσά τους δύο βραβεία MVP, ένα πρωτάθλημα NBA και ένα Finals MVP, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να θέτει νέους στόχους και να ανεβάζει τον πήχη.

«Όπως κάθε μπασκετμπολίστας, κάθε αθλητής, ξεκινάς την καριέρα σου με έναν στόχο, με κάτι που θέλεις να πετύχεις», δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε στο HoopsHype. «Έχω πετύχει όλα όσα είχα βάλει στο μυαλό μου. Αλλά τώρα θέλω περισσότερα. Θέλω να κερδίσω κι άλλο πρωτάθλημα. Θέλω να πάρω κι ένα ακόμα μετάλλιο με την εθνική ομάδα. Η κληρονομιά είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα».

Ο «Greek Freak» μίλησε επίσης για τον νέο του ρόλο στους Bucks, εξηγώντας πώς αυτός τον βοηθά να αξιοποιεί καλύτερα το παιχνίδι του.

«Εκεί αποδίδω καλύτερα», είπε, αναφερόμενος στο να κρατά την μπάλα. «Μπορώ να δημιουργώ τόσο για μένα όσο και για τους συμπαίκτες μου. Ξέρω ότι πρέπει να παίζω γρήγορα. Είμαι έτοιμος γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Καθώς εισέρχεται στη 13η σεζόν του στο NBA, ο Αντετοκούνμπο τονίζει ότι βασικός του στόχος είναι να παραμείνει στο κορυφαίο επίπεδο για όσο περισσότερο γίνεται.

«Αν φτάσω τα 36, πιστεύω ότι θα μπορώ ακόμα να παίζω σε υψηλό επίπεδο, γιατί φροντίζω πολύ το σώμα μου», είπε. «Μετά από αυτό, θα δούμε. Αν μπορούμε να συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε. Αν όχι, εξαφανιζόμαστε σ’ ένα νησί στην Ελλάδα», κατέληξε με χιουμοριστική διάθεση.