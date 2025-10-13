ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
NBA: Στους Μιλγουόκι Μπακς και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο

Την περασμένη σεζόν ο Άλεξ Αντετοκούνμπο φόρεσε τη φανέλα του Άρη Θεσσαλονίκης, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης με τον ΠΑΟΚ, καθώς και σε ευρωπαϊκούς συλλόγους

Ο Άλεξ, ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο/Φωτογραφία: ESPN
Ο μικρότερος αδερφός της οικογένειας Αντετοκούνμπο, Άλεξ είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, καθώς πρόκειται να υπογράψει two-way συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Η κίνηση αυτή γράφει ιστορία στο NBA, αφού θα είναι η πρώτη φορά που τρία αδέλφια – ο Γιάννης, ο Θανάσης και ο Άλεξ – θα ανήκουν ταυτόχρονα στον ίδιο οργανισμό με ενεργό συμβόλαιο.

Ο 24χρονος γκαρντ – φόργουορντ έχει περάσει από αρκετές ομάδες στην Ευρώπη και στην Αμερική, δείχνοντας σταδιακή πρόοδο και ωριμότητα στο παιχνίδι του.

Την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Άρη Θεσσαλονίκης, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης με τον ΠΑΟΚ, καθώς και σε ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Με την υπογραφή του two-way συμβολαίου, ο Άλεξ θα έχει τη δυνατότητα να μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στη βασική ομάδα των Μπακς και τη θυγατρική τους στη G-League, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία δίπλα σε κορυφαίους παίκτες, με πρώτο φυσικά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

