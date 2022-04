Φρέντι Ρινκόν: Πέθανε μετά από τροχαίο ο παλαίμαχος Κολομβιανός ποδοσφαιριστής

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών έπειτα από τροχαίο ο παλαίμαχος Κολομβιανός διεθνής ποδοσφαιριστής, Φρέντι Ρινκόν.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Κάλι, της Κολομβίας, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Ρινκόν έπεσε με το όχημά του πάνω σε αστικό λεωφορείο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στην κλινική Ιμπανάκο, όπου σήμερα τα ξημερώματα υπέκυψε στα τραύματά του.

We join together with many in the world of football to remember Freddy Rincon.



Our sincere condolences go to his loved ones, former teammates and fans from the clubs he played for, and of the @FCFSeleccionCol national team who he represented at three World Cups.



Rest in Peace. pic.twitter.com/tJGTAKdnNm