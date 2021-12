Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του, τερματίζοντας σήμεραστην πρώτη θέση στο γκραν πρι του Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός με τον Φερστάπεν να ξεπερνά τον Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία/Mercedes) στον τελευταίο γύρο, μετά από συναρπαστικό αγώνα, στο καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Ισπανός πιλότος της Ferrari, Κάρλος Σάινθ.

Ο 24χρονος πιλότος της Red Bull Racing Honda άντεξε στην αντεπίθεση του Χάμιλτον στην τελική ευθεία της σεζόν και ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο μια εντυπωσιακή για εκείνον σεζόν.

Παράλληλα, έβαλε τέλος στην κυριαρχία του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, ο οποίος μετρούσε τέσσερις διαδοχικές κατακτήσεις (από το 2017 έως το 2020).

Σε ένα αγώνα που ολοκληρώθηκε με μάχη ρόδα με ρόδα στον τελευταίο γύρο ανάμεσα στον Χάμιλτον και τον Φερστάπεν με τον Ολλανδό να περνάει τον Βρετανό στον τελευταίο γύρο και έπειτα από μεγάλη μάχη είδε πρώτος την καρό σημαία.

VERSTAPPEN WINS THE WORLD CHAMPIONSHIP!!



WHAT A FINISH!!!! HE'S DONE IT!!!



A last lap pass decides the title. What a season.#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/3tpnyLo2DX