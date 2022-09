Ευρωμπάσκετ ανατροπών με άλλο ένα φαβορί εκτός: Η Πολωνία απέκλεισε τους πρωταθλητές Ευρώπης Σλοβένους

Η Πολωνία πρόσθεσε το όνομά της στη λίστα των εκπλήξεων του φετινού Ευρωμπάσκετ 2022 στο Βερολίνο, αφαιρώντας το «στέμμα» από τη πρωταθλήτρια Ευρώπης και μπαίνοντας σε τροχιά μεταλλίων μετά από 55 χρόνια και την τρίτη θέση στο Ευρωμπάσκετ του 1967.

Οι Πολωνοί απέκλεισαν με το τελικό 90-87 την Σλοβενία στα προημιτελικά της διοργάνωσης και πλέον ετοιμάζονται για ακόμη μία μάχη στην τετράδα, απέναντι στη Γαλλία.

JAK SIĘ MASZ, POLSKA? 🇵🇱



Poland rewrite history, as they knock out the defending Champions Slovenia and Luka Doncic in the EuroBasket 2022 Quarter-Finals.#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/5sI9J2CfXh