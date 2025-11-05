ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Euroleague: Απόψε το Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη αποστολή στον Ερυθρό Αστέρα για την 9η αγωνιστική της Euroleague

LifO Newsroom
Στιγμιότυπο από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα / Eurokinissi
Αντιμέτωπος με τον Ερυθρό Αστέρα, στη Σερβία, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague τίθεται απόψε στις 09:00 το βράδυ ο Παναθηναϊκός.

Ο αποψινός αγώνας θα προβληθεί από το κανάλι Novasports Prime, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει πρόβλημα στη θέση «5», καθώς τραυματίες είναι οι Χολμς, Γιουρτσέβεν και ο Λεσόρ.

Ο Ερυθρός Αστέρας θα παραταχθεί χωρίς τους Τάισον Κάρτερ, Χασιέλ Ριβέρο, Αϊζάια Κάνααν και Τζοέλ Μπολομπόι ενώ κανονικά θα παίξουν οι Τσίμα Μονέκε και ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ.

Ως προς τα ρεκόρ τους στη διασυλλογική διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός είναι έβδομος με 5 νίκες και 3 ήττες και ο Ερυθρός πρώτος με 6 νίκες και 2 ήττες.

