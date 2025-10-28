ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Euroleague: Χρηματικό πρόστιμο στον Εργκίν Αταμάν - Ο λόγος

Η ανακοίνωση της Euroleague αναφορικά με το πρόστιμο στον προπονητή του Παναθηναϊκού

Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πρόστιμο 8.000 ευρώ επιβλήθηκε, από τη Euroleague, στον Εργκίν Αταμάν.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της διοργάνωσης, αιτία αποτελεί η στάση του Τούρκου τεχνικού στον τελευταίο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βίρτους Μπολόνια. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, «ο κ. Έργκιν Άταμαν, προπονητής του Παναθηναϊκού, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ για πράξεις που συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός , σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».

Ο Έργκιν Άταμαν, κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια την περασμένη αγωνιστική, έδειξε τον εκνευρισμό του και διαμαρτυρήθηκε έντονα σχετικά με μια απόφαση των διαιτητών.

Το αποτέλεσμα ήταν να αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές, όμως η στάση του έφερε και πρόστιμο από την Euroleague.

