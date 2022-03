Euroleague: Aποβλήθηκαν κι επισήμως οι ρωσικές ομάδες

Την αποβολή των ρωσικών ομάδων τόσο από τη Euroleague, όσο και από το Eurocup ανακοίνωσε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωλίγκας.

Έτσι, η σεζόν 2021/22 θα συνεχιστεί χωρίς τις τρεις ρωσικές ομάδες (ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και Ούνικς Καζάν) στη Euroleague και χωρίς τη Λοκομοτίβ Κουμπάν στο EuroCup, μετά από την τελική ψηφοφορία που έγινε σήμερα το απόγευμα από τους Μετόχους της ECA.

ECA Shareholders Executive Board decision on the participation of Russian teams for the 2021-22 season