EuroBasket: Στους 4 η Τουρκία - Περιμένει τον νικητή του Λιθουανία - Ελλάδα

Η ομάδα του Αταμάν επικράτησε της Πολωνίας με σκορ 91-77

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Εργκίν Αταμάν, προπονητής της Εθνικής Μπάσκετ της Τουρκίας / Φωτ, αρχείου: Eurokinissi
Η Τουρκία πέρασε στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 με 91-77 επί της Πολωνίας και περιμένει τον νικητή του Λιθουανία - Ελλάδα.

Με δυνατή άμυνα και επίθεση, η ομάδα του Εργίν Αταμάν προπορευόταν στον αγώνα με διψήφιο προβάδισμα, με τη μεγαλύτερη διαφορά της στο ματς, 65-43 στο 28ο λεπτό.

Από την άλλη, η Πολωνία ασκούσε πιέσεις και με μερικά τρίποντα, κατάφερε να μειώσει στους 10 πόντους, 76-66. Οι πιέσεις αυτές έφεραν την αντίδραση των Τούρκων και ανέβασε ρυθμούς κάνοντας 81-70, λίγο πριν τη λήξη. Το τελικό σκορ έγραψε 91-77 και η Τουρκία είδε την πρόκριση στους «4» της διοργάνωσης, αναμένοντας τον νικητή του Λιθουανία – Ελλάδα.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 46-32, 65-50, 91-77

EuroBasket: Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των προημιτελικών

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Τουρκία - Πολωνία 91-77
21:00 Λιθουανία – Ελλάδα

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17:00 Φινλανδία - Γεωργία (ΕΡΤ1)
21:00 Γερμανία - Σλοβενία

