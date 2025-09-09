EuroBasket: «Περίμενα καιρό να αντιμετωπίσω κάποιον σαν τον Γιάννη», λέει ο Τουμπέλις

Απόψε η Εθνική αντιμετωπίζει τη Λιθουανία στο σε έναν κρίσιμο για την πορεία της Ελλάδας στο EuroBasket αγώνα.

Σε δηλώσεις του, ο Λιθουανός φόργουορντ, Αζουόλας Τουμπέλις αναφέρθηκε στην αποψινή αναμέτρηση, με ιδιαίτερη αναφορά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Περίμενα πολύ καιρό να αντιμετωπίσω κάποιον σαν κι αυτόν», είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. «Όλοι ξέρουμε ποιος είναι, δεν χρειάζεται να σας πω τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τα πάντα. Ο Γιάννης είναι διαφορετικός. Έχει περισσότερη δύναμη, έχει συνηθίσει να παίζει μπάσκετ τόσο στη FIBA όσο και στο NBA. Σουτάρει καλά την μπάλα, είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά πώς θα προσπαθήσουμε να τον αντιμετωπίσουμε δεν μπορώ να το πω» είπε ο Λιθουανός φόργουορντ.

Το Ελλάδα - Λιθουανία θα μεταδοθεί στις 21:00 από ΕΡΤ1 και ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Αζουόλας Τουμπέλις: Από τη Βίλνιους στη EuroLeague με τη Ζάλγκιρις Κάουνας

Ο Αζουόλας Τουμπέλις (Ąžuolas Tubelis) (γεν. 22 Μαρτίου 2002) είναι Λιθουανός μπασκετμπολίστας, που αγωνίζεται στη θέση του φόργουορντ/σέντερ για τη Ζάλγκιρις Κάουνας στο λιθουανικό πρωτάθλημα (LKL) και στην EuroLeague. Στο NCAA αγωνίστηκε με τους Arizona Wildcats, όπου αναδείχθηκε δύο φορές μέλος της καλύτερης πεντάδας της Pac-12.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 2018 με τη Ρίτας Βίλνιους και την ομάδα νέων Perlas, με την οποία ξεχώρισε στο λιθουανικό πρωτάθλημα ΝKL. Το 2020 μετακόμισε στις ΗΠΑ για να φορέσει τη φανέλα των Arizona Wildcats, σημειώνοντας εντυπωσιακές επιδόσεις. Τον Φεβρουάριο του 2023 σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 40 πόντους απέναντι στο Όρεγκον.

Δήλωσε συμμετοχή στο NBA Draft του 2023, χωρίς να επιλεγεί. Υπέγραψε με τους Philadelphia 76ers και αγωνίστηκε στη Summer League. Στη συνέχεια, στις 17 Ιουλίου 2023, υπέγραψε διπλό συμβόλαιο με τους 76ers και την θυγατρική τους ομάδα στο ΝΒΑ G League, τους Delaware Blue Coats. Ωστόσο, στις 25 Οκτωβρίου αποδεσμεύτηκε από τους 76ers.

Τον Ιούλιο του 2025 υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τη Ζάλγκιρις Κάουνας, πραγματοποιώντας το μεγάλο βήμα της καριέρας του στην EuroLeague. Σε εθνικό επίπεδο, έχει αγωνιστεί με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Λιθουανίας και το 2025 συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στη δωδεκάδα της ανδρικής ομάδας σε μεγάλη διοργάνωση, στο EuroBasket.

Eurobasket: Απόψε ο κρίσιμος αγώνας Ελλάδα - Λιθουανία

O Βασίλης Σπανούλης, μέλος της «χρυσής» εθνικής στο Ευρωμπάσκετ του 2005 στο Βελιγράδι, έδωσε την απάντηση σε όσους θεωρούν πως «τώρα αρχίζουν τα δύσκολα». «Είμαστε έτοιμοι, δεν προετοιμαζόμαστε τώρα για αυτό, είμαστε έτοιμοι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας για τα νοκ άουτ. Είμαστε έτοιμοι, ήρεμοι και συνειδητοποιημένοι για να εκτελέσουμε το πλάνο μας,» τόνισε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της «γαλανόλευκης».

H «επίσημη αγαπημένη» βρέθηκε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης τις εξής χρονιές: 1949 (3η, σε διοργάνωση που δεν διεξήχθησαν νοκ άουτ αγώνες, αλλά έπαιξαν όλοι με όλους), 1987 (1η), 1989 (2η), 1993 (4η), 1995 (4η), 1997 (4η), 2005 (1η), 2007 (4η), 2009 (3η). Το μόνο που υπάρχει στο μυαλό τους από το βράδυ της Κυριακής (7/9), όταν οι Έλληνες διεθνείς ξεπέρασαν και το εμπόδιο του Ισραήλ, στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα τους, για τη φάση των «16» στο Ευρωμπάσκετ 2025, είναι ο προημιτελικός με τη «Λιέτουβα». «Εγώ κοιτάω το τώρα. Όσο το λέτε, τα χρόνια θα γίνουν 26, 36 και 56 χρόνια. Αν το αφήσουμε και ζήσουμε τη στιγμή, μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω, είναι λογικό, μας πονάει αυτό το πράγμα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει μόνο το παιχνίδι και πώς θα είμαστε έτοιμοι για την Λιθουανία,» απάντησε ο Σπανούλης σε ερώτηση για την πάροδο 16 ετών από το τελευταίο μετάλλιο, το χάλκινο δηλαδή το 2009 στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας.

Οι Λιθουανοί τερμάτισαν 2οι πίσω από την πρώτη Γερμανία και πάνω από την 3η Φινλανδία. Η «Λιέτουβα» έφτασε στους «16» με το ίδιο ρεκόρ που είχε η εθνική Ελλάδας, δηλαδή με 4-1. Και μετά τη νίκη της επί της οικοδέσποινας του Ευρωμπάσκετ 2025 Λετονίας στο νοκ άουτ ματς του "Top-16" έκανε κι εκείνη το 5-1, όπως η Ελλάδα. Η μόνη ήττα της προήλθε από την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια (2023) και «χάλκινη» στο Ευρωμπάσκετ 2022, Γερμανία, από την οποία ηττήθηκε με 107-88.

Πλέον, όμως η Λιθουανία δεν έχει τον πρώτο σκόρερ της στα πρώτα τέσσερα ματς στο Ευρωμπάσκετ, τον Ρόκας Γιακουμπάιτις καθώς υπέστη ρήξη χιαστού και μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και δεν χάνει μόνο το υπόλοιπο του Ευρωμπάσκετ 2025, αλλά και μεγάλο μέρος της σεζόν (2025-26) αν όχι ολόκληρη.

Η Λιθουανία σημειώνει 86,5 πόντους μ.ο. σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, ενώ η εθνική 86. Μόνο στα ριμπάουντ (42,2 μ.ο. οι Λιθουανοί, 36,5 οι Έλληνες) υπερέχει αισθητά η αντίπαλος της εθνικής, με μία ματιά στους τομείς της στατιστικής.

Στον άλλον προημιτελικό της Τρίτης (9/9, 17:00), η Τουρκία είναι το φαβορί απέναντι στην Πολωνία. Στους προημιτελικούς της Τετάρτης (10/9), Φινλανδία και Γεωργία διεκδικούν την πρόκριση στις 17:00, ενώ στις 21:00, Γερμανία και Σλοβενίαυπόσχονται έναν συγκλονιστικό αγώνα.

Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025 (Ρίγα) θα διεκδικήσουν το διήμερο 9 και 10 Σεπτεμβρίου τα εξής ζευγάρια:

Προημιτελικοί

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία - ΕΛΛΑΔΑ 21:00

10. Τουρκία - Πολωνία 17:00

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία - Σλοβενία 21:00

12. Φινλανδία - Γεωργία 17:00

Ημιτελικοί

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικήτρια 9 - Νικήτρια 10

14. Νικήτρια 11 - Νικήτρια 12

Μικρός και μεγάλος τελικός

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου

Θέσεις 3-4

Ηττημένη 13 - Ηττημένη 14

Τελικός

Νικήτρια 13 - Νικήτρια 14



Με πληροφορίες από ΕΡΤ sports