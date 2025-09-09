Eurobasket 2025: Απόψε ο καθοριστικός αγώνας Λιθουανία-Ελλάδα για μια θέση στα ημιτελικά - Η ώρα και το κάναλι

Η Εθνική Ελλάδος απόψε στις 21:00 (ΕΡΤ1, Novasports) αντιμετωπίζει τη Λιθουανία με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

O Βασίλης Σπανούλης, μέλος της «χρυσής» εθνικής στο Ευρωμπάσκετ του 2005 στο Βελιγράδι, έδωσε την απάντηση σε όσους θεωρούν πως «τώρα αρχίζουν τα δύσκολα». «Είμαστε έτοιμοι, δεν προετοιμαζόμαστε τώρα για αυτό, είμαστε έτοιμοι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας για τα νοκ άουτ. Είμαστε έτοιμοι, ήρεμοι και συνειδητοποιημένοι για να εκτελέσουμε το πλάνο μας,» τόνισε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της «γαλανόλευκης».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ DAILY Εθνικός πανωλεθρίαμβος

H «επίσημη αγαπημένη» βρέθηκε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης τις εξής χρονιές: 1949 (3η, σε διοργάνωση που δεν διεξήχθησαν νοκ άουτ αγώνες, αλλά έπαιξαν όλοι με όλους), 1987 (1η), 1989 (2η), 1993 (4η), 1995 (4η), 1997 (4η), 2005 (1η), 2007 (4η), 2009 (3η). Το μόνο που υπάρχει στο μυαλό τους από το βράδυ της Κυριακής (7/9), όταν οι Έλληνες διεθνείς ξεπέρασαν και το εμπόδιο του Ισραήλ, στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα τους, για τη φάση των «16» στο Ευρωμπάσκετ 2025, είναι ο προημιτελικός με τη «Λιέτουβα». «Εγώ κοιτάω το τώρα. Όσο το λέτε, τα χρόνια θα γίνουν 26, 36 και 56 χρόνια. Αν το αφήσουμε και ζήσουμε τη στιγμή, μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω, είναι λογικό, μας πονάει αυτό το πράγμα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει μόνο το παιχνίδι και πώς θα είμαστε έτοιμοι για την Λιθουανία,» απάντησε ο Σπανούλης σε ερώτηση για την πάροδο 16 ετών από το τελευταίο μετάλλιο, το χάλκινο δηλαδή το 2009 στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας.

Οι Λιθουανοί τερμάτισαν 2οι πίσω από την πρώτη Γερμανία και πάνω από την 3η Φινλανδία. Η «Λιέτουβα» έφτασε στους «16» με το ίδιο ρεκόρ που είχε η εθνική Ελλάδας, δηλαδή με 4-1. Και μετά τη νίκη της επί της οικοδέσποινας του Ευρωμπάσκετ 2025 Λετονίας στο νοκ άουτ ματς του "Top-16" έκανε κι εκείνη το 5-1, όπως η Ελλάδα. Η μόνη ήττα της προήλθε από την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια (2023) και «χάλκινη» στο Ευρωμπάσκετ 2022, Γερμανία, από την οποία ηττήθηκε με 107-88.

Πλέον, όμως η Λιθουανία δεν έχει τον πρώτο σκόρερ της στα πρώτα τέσσερα ματς στο Ευρωμπάσκετ, τον Ρόκας Γιακουμπάιτις καθώς υπέστη ρήξη χιαστού και μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και δεν χάνει μόνο το υπόλοιπο του Ευρωμπάσκετ 2025, αλλά και μεγάλο μέρος της σεζόν (2025-26) αν όχι ολόκληρη.

Η Λιθουανία σημειώνει 86,5 πόντους μ.ο. σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, ενώ η εθνική 86. Μόνο στα ριμπάουντ (42,2 μ.ο. οι Λιθουανοί, 36,5 οι Έλληνες) υπερέχει αισθητά η αντίπαλος της εθνικής, με μία ματιά στους τομείς της στατιστικής.

Στον άλλον προημιτελικό της Τρίτης (9/9, 17:00), η Τουρκία είναι το φαβορί απέναντι στην Πολωνία. Στους προημιτελικούς της Τετάρτης (10/9), Φινλανδία και Γεωργία διεκδικούν την πρόκριση στις 17:00, ενώ στις 21:00, Γερμανία και Σλοβενίαυπόσχονται έναν συγκλονιστικό αγώνα.

Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025 (Ρίγα) θα διεκδικήσουν το διήμερο 9 και 10 Σεπτεμβρίου τα εξής ζευγάρια:

Προημιτελικοί

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία - ΕΛΛΑΔΑ 21:00

10. Τουρκία - Πολωνία 17:00

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία - Σλοβενία 21:00

12. Φινλανδία - Γεωργία 17:00

Ημιτελικοί

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικήτρια 9 - Νικήτρια 10

14. Νικήτρια 11 - Νικήτρια 12

Μικρός και μεγάλος τελικός

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου

Θέσεις 3-4

Ηττημένη 13 - Ηττημένη 14

Τελικός

Νικήτρια 13 - Νικήτρια 14