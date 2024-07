Euro 2024: Φρενίτιδα στην Αγγλία για την πρόκριση στον τελικό

«It's coming home» φωνάζουν οι Άγγλοι οπαδοί του ποδοσφαίρου που έχουν καταληφθεί από φρενίτιδα καθώς γιορτάζουν την πρόκριση της εθνικής τους ομάδας στον τελικό του Euro 2024.

Η πρόκριση μάλιστα ήρθε με... buzzer-bitter γκολ του Γουότκινς, που σκόραρε στο 89:59 της αναμέτρησης και έστειλε τους Άγγλους για 2η σερί διοργάνωση στον τελικό - με την ελπίδα, αυτή τη φορά, το διαχρονικό τους σύνθημα να πραγματοποιηθεί και να είναι εκείνοι που θα φέρουν «στην πατρίδα» το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Μπορεί η αποστολή τους, αυτή την Κυριακή στις 22:00 στον τελικό του Euro 2024 κόντρα στην Ισπανία, να μην είναι εύκολη υπόθεση, προς το παρόν όμως, όλοι απολαμβάνουν την πρόκριση και το ίδιο το παιχνίδι.

Κάπως έτσι σκέφτηκε και το συγκρότημα The Killers που διέκοψε τη συναυλία του στο O2 Arena του Λονδίνου χθες το βράδυ για να προβάλλει τα τελευταία λεπτά του αγώνα, ενώ η Αγγλία προηγούνταν στο σκορ.

Εν μέσω πανηγυρισμών από τους είκοσι χιλιάδες Άγγλους που βρίσκονταν στο γήπεδο του Λονδίνου, το συγκρότημα έπαιξε το «Mr Brightside», την τεράστια επιτυχία τους από το 2003.

Αρκετοί θαυμαστές δημοσίευσαν στιγμιότυπα από την αξέχαστη στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα φώτα τουO2 Arena έσβησαν και ο σχολιαστής του ITV ακούστηκε από τα ηχεία καθώς οι τελευταίες στιγμές του αγώνα προβάλλονταν ως σκηνικό της μπάντας. Όταν ήχησε το τελευταίο σφύριγμα, το κοινό των 20.000 ατόμων άρχισε να φωνάζει με ενθουσιασμό και καθώς ερυθρόλευκες σερπαντίνες εκτοξεύονταν στον αέρα από τη σκηνή. Στη συνέχεια, το ροκ συγκρότημα από το Λας Βέγκας ξεκίνησε το τραγούδι του που είναι από τα πιο γνωστά του.

Οι πανηγυρισμοί των Άγγλων φιλάθλων συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα στο Βερολίνο, με βασικό σύνθημα το «So good, so good, so good» μια «διασκευή» σε γηπεδικούς ρυθμούς του τραγουδιού του Neil Diamonds, «Sweet Caroline».

Ενδεικτική της φρενίτιδας που επικρατεί στην Αγγλία για το ποδόσφαιρο και την εθνική τους ομάδα είναι και η απόφαση του Τζέιμς Κόρντεν, να καθυστερήσει την έναρξη της παράστασής του, για να δει την παράταση και τα πέναλτι του αγώνα κόντρα στην Ελβετία. Ο ίδιος εμφανίστηκε με το κινητό του στη σκηνή, εξήγησε τους λόγους της καθυστέρησης, παρακολούθησε το ματς και μαζί με το κοινό του πανηγύρισαν την πρόκριση!