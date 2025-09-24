Έρχονται ρομπότ διαιτητές στο μπέιζμπολ το 2026

Ρομπότ διαιτητές θα καλούνται στα μεγάλα πρωταθλήματα του μπέιζμπολ την επόμενη σεζόν.

Η 11μελής επιτροπή αγώνων του Major League Baseball (MLB, το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικού μπέιζμπολ σε ΗΠΑ και Καναδά) ενέκρινε την Τρίτη τη χρήση του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ball/Strike στα μεγάλα πρωταθλήματα το 2026.

Ο outfielder (εξωτερικός παίκτης) των New York Yankees, Austin Slater, ένας από τους τέσσερις παίκτες στην επιτροπή αγώνων, δήλωσε ότι τρεις ψήφισαν υπέρ αφού έλαβαν υποστήριξη από 22 από τις 30 ομάδες. Και οι έξι εκπρόσωποι της διοίκησης ψήφισαν υπέρ.

«Νομίζω ότι με οποιοδήποτε είδος τεχνολογίας, δεν υπάρχει 100% βεβαιότητα για την ακρίβεια του συστήματος», δήλωσε ο Slater. «Νομίζω ότι το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τους διαιτητές. Νομίζω λοιπόν, ότι απλώς πρέπει να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο που θα έχει η τεχνολογία και το αν ήμασταν πρόθυμοι να ζήσουμε με αυτό το σφάλμα που σχετίζεται με το σύστημα, ακόμα κι αν το σφάλμα είναι πολύ, πολύ μικρό».

Οι διαιτητές των μεγάλων πρωταθλημάτων καταλογίζουν σωστά περίπου το 94% των ρίψεων, σύμφωνα με το UmpScorecards.

Η προσθήκη των ρομποτικών διαιτητών είναι πιθανό να μειώσει τις αποβολές. Το MLB δήλωσε ότι το 61,5% των αποβολών για παίκτες και προπονητές πέρυσι σχετιζόταν με μπάλες και χτυπήματα, όπως και το 60,3% αυτή τη σεζόν μέχρι την Κυριακή. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν αποβολές για υποτιμητικά σχόλια, ρίψη εξοπλισμού ενώ διαμαρτύρονταν για αποβολές και ακατάλληλη συμπεριφορά.

Ο προπονητής των Yankees, Aaron Boone, ο οποίος ηγείται της Αμερικανικής Λίγκας σε αποβολές για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, χαρακτήρισε την υιοθέτηση «αναπόφευκτη».

«Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δεν ήμουν απόλυτα σύμφωνος με αυτό ή με το πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί, αλλά θα είναι εδώ και ελπίζω ότι αυτό είναι καλό», είπε. «Πολλά από τα πράγματα που έχει κάνει το Major League Baseball νομίζω ότι ήταν πραγματικά επιτυχημένα στις αλλαγές που έχουν κάνει και ελπίζω ότι αυτή είναι άλλη μια από αυτές».

Ο προπονητής των Guardians, Stephen Vogt, σχολίασε ότι οι παίκτες θα πρέπει να προσαρμοστούν.

«Μπορεί να σου αρέσει, να μην σου αρέσει, δεν έχει σημασία», είπε ο Vogt καθώς το Κλίβελαντ ετοιμαζόταν να ξεκινήσει μια κρίσιμη σειρά τριών αγώνων με το Ντιτρόιτ. «Έρχεται. Θα αλλάξει το παιχνίδι. Θα αλλάξει το παιχνίδι για πάντα».

Αυτή θα είναι η πρώτη σημαντική αλλαγή στους κανόνες του MLB από τις σαρωτικές προσαρμογές του 2024. Αυτές περιελάμβαναν ένα ρολόι ρίψης, μεγαλύτερες βάσεις και περιορισμούς στις αμυντικές αλλαγές και τις αποσυνδέσεις των ρίπτερ, όπως οι προσπάθειες pickoff.

Με πληροφορίες από Associated Press