«Τα ρομπότ είναι εδώ»: Η Μελάνια Τραμπ προειδοποιεί για το τέλος της εποχής της επιστημονικής φαντασίας

Τι είπε η Μελάνια Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη, την εκπαίδευση και την ανάγκη υπεύθυνης διαχείρισης

φωτ.: ΕΡΑ
Η Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη με ένα μήνυμα που, όπως είπε, αφορά «ολόκληρη την ανθρωπότητα»: «Τα ρομπότ είναι εδώ. Το μέλλον μας δεν είναι πια επιστημονική φαντασία.»

Μπορεί να μην ήταν σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά ήταν σίγουρα μια ασυνήθιστη και ουσιαστική παρουσία, καθώς η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, εμφανίζεται σπάνια στην Ουάσινγκτον. Αυτή τη φορά, ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει για την τεχνητή νοημοσύνη, τις δυνατότητες και τους κινδύνους της, και την ευθύνη που φέρουμε όλοι μας.

«Ως ηγέτες και γονείς, οφείλουμε να διαχειριστούμε υπεύθυνα την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης», είπε. «Σε αυτό το πρωτόγονο στάδιο, είναι καθήκον μας να την αντιμετωπίσουμε όπως τα παιδιά μας — με ενδυνάμωση, αλλά και προσεκτική καθοδήγηση.»

Η Μελάνια καθόταν στην κορυφή ενός στρογγυλού τραπεζιού στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου. Δίπλα της: ο υπεύθυνος τεχνολογίας της κυβέρνησης, Μάικλ Κράτσιος, ο σύμβουλος για τα κρυπτονομίσματα και την AI, Ντέιβιντ Σακς, καθώς και οι επικεφαλής της Google και της IBM. Ανάμεσα στο κοινό, και ο Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI.

«Ζούμε σε μια στιγμή θαύματος,» συνέχισε η Πρώτη Κυρία. «Και έχουμε ευθύνη να προετοιμάσουμε τα παιδιά της Αμερικής.»

Αν και διακριτική δημόσια φιγούρα, η Μελάνια Τραμπ έχει δείξει επανειλημμένα ενδιαφέρον για τις ψηφιακές τεχνολογίες. Έχει λανσάρει το δικό της κρυπτονόμισμα ($MELANIA), ενώ προκάλεσε αντιδράσεις όταν χρησιμοποιήθηκε τεχνητή φωνή βασισμένη στην ίδια για το ηχητικό βιβλίο της βιογραφίας της.

Πρόσφατα, ηγήθηκε πρωτοβουλίας κατά της διαρροής deepfake εικόνων, του εκδικητικού πορνό και της ψηφιακής εξαπάτησης στο διαδίκτυο. Παράλληλα, παρουσίασε την “Presidential AI Challenge”, προσκαλώντας μαθητές και εκπαιδευτικούς να εξερευνήσουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας AI.gov.

Στην ομιλία της, δεν δίστασε να αναφερθεί σε τεχνολογικά σενάρια που θυμίζουν δυστοπικά μυθιστορήματα: «Αυτοκίνητα οδηγούν μόνα τους στις πόλεις μας, ρομπότ εκτελούν χειρουργικές επεμβάσεις με σταθερότητα και drones επαναπροσδιορίζουν τον πόλεμο.»

Παραλλήλως, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε και εκείνος για την AI, με λιγότερο… επιστημονικό τρόπο. Ερωτηθείς για βίντεο που φέρεται να δείχνει σακούλες να πετιούνται από τα παράθυρα του Λευκού Οίκου, απάντησε: «Αυτό πιθανότατα δημιουργήθηκε από AI.»

Αν και το ίδιο το Γραφείο Τύπου επιβεβαίωσε ότι το βίντεο ήταν πραγματικό (σχετιζόταν με εργολάβο συντήρησης), ο πρόεδρος επέμεινε: «Ένα από τα προβλήματα της AI είναι πως αν συμβεί κάτι κακό, απλώς… τη ρίχνεις το φταίξιμο».

Με πληροφορίες από New York Times

