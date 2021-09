Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο στάδιο Neo Quimica του Σάο Πάολο, όταν εκπρόσωποι των υγειονομικών αρχών εισέβαλαν στο γήπεδο λίγα λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα για να συλλάβουν τέσσερις παίκτες της Αργεντινής επειδή παραβίασαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.



Οι βραζιλιάνικες αρχές καταγγέλλουν τους Εμιλιάνο Μαρτίνες, Κρίστιαν Ρομέρο, Χιοβάνι λο Σέλσο και Εμιλιάνο Μπουεντία πως είπαν ψέματα πως δεν βρέθηκαν στην Αγγλία τις τελευταίες 14 ημέρες πριν την άφιξή τους στη Βραζιλία, κάτι που, σύμφωνα με τα μέτρα κατά του κορωνοϊού στη Βραζιλία, συνιστά παραβίαση των υγειονομικών κανόνων.

Surreal: Brazil v Argentina stopped inside 7 mins by Brazilian Federal Police walking on field to detain 4 Argentinian Premier League players who failed to disclose they are based in Britain, breaking COVID protocols upon entering Brazil. Chaos ensued 🇧🇷🇦🇷 pic.twitter.com/ANG5L61SaK