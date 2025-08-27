ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Δεύτερος ο Καραλής στο Diamond League της Ζυρίχης - «Πέταξε» στα 6 μέτρα
Δεύτερος ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Ζυρίχης - «Πέταξε» στα 6 μέτρα / Φωτ.: EPA
Με βασικό αντίπαλο για ακόμη μια φορά τον Μόντο Ντουμπλάντις, ο Εμμανουήλ Καραλής διεκδίκησε την κορυφή στο άλμα επί κοντώ, στο Diamond League της Ζυρίχης.

Με μια εξαιρετική επίδοση, ο Έλληνας ολυμπιονίκης κατέλαβε την 2η θέση στον τελικό της Ζυρίχης πίσω από τον Ντουπλάντις, ο οποίος πήδηξε και αυτός στα 6 μέτρα, αλλά κατάφερε να το πραγματοποιήσει με την 1η προσπάθεια και όχι με την 3η, όπως ο Μανόλο. 

Ο Καραλής άφησε το ύψος των 5,50μ. και αστόχησε στην πρώτη του προσπάθεια στα 5,65μ., ωστόσο το πέρασε άμεσα με τη δεύτερη. Στη συνέχεια επέλεξε να αφήσει τα 5,80μ.

Μετά το συγκεκριμένο ύψος, στον αγώνα παρέμειναν οι Κέντρικς, Καραλής και Ντουπλάντις. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε με την πρώτη τα 5,90μ., όπως και ο Ντουπλάντις.

Όμως, στα 6,00μ. ο Καραλής απέτυχε στην αρχική του προσπάθεια, την ώρα που ο Σουηδός πρωταθλητής πέρασε με άνεση. Ο Έλληνας πρωταθλητής, τα κατάφερε παρόλα αυτά, στην τρίτη προσπάθεια, σημειώνοντας την 12η επιτυχημένη εμφάνιση της καριέρας του σε αυτό το ύψος.

Τόσο ο Καραλής όσο και ο Ντουπλάντις είχαν τρεις άκυρες προσπάθειες στα 6,10μ. Έτσι, ο Καραλής κατέλαβε τη 2η θέση, ενώ ο Ντουπλάντις κατέκτησε την 1η και φυσικά το «διαμάντι» της φετινής σειράς Diamond League.

Η εξάδα του τελικού ήταν:

  1. Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 6,29μ.
  2. Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 6,08μ.
  3. Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5,92μ.
  4. Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 5,93μ.
  5. Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) 5,82μ.
  6. Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) 5,82μ.
 
