Boston Celtics: Οι πρωταθλητές του ΝΒΑ πουλήθηκαν για ποσό-ρεκόρ 6,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ο Μπιλ Τσίσομ, ο διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής εταιρείας Symphony Technology Group, συμφώνησε να αγοράσει τους πρωταθλητές του NBA Boston Celtics έναντι 6,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη.

Η πώληση σηματοδοτεί το υψηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί ποτέ για την εξαγορά αθλητικής ομάδας στη Βόρεια Αμερική. Προηγουμένως, το ρεκόρ ήταν τα 6,05 δισεκατομμύρια που δαπανήθηκαν για την αγορά των Ουάσινγκτον Κομάντερς, που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα αμερικανικού φούτμπολ (NFL).

Σε δελτίο τύπου που δημοσίευσε την Πέμπτη, 20 Μαρτίου, ο Τσίσομ έγραψε ότι μεγάλωσε στο North Shore, μία περιοχή κοντά στην Βοστώνη, την έδρα των Σέλτικς και περιέγραψε τον εαυτό του ως «φανατικό οπαδό» τους.

BREAKING: William Chisholm, managing director and co-founder of Symphony Technology Group, has bought the #Celtics, per @AdamHimmelsbach.



Chisholm grew up in Massachusetts and has always been a Celtics fans.



Wyc Grousbeck will remain governor through the ownership transition. pic.twitter.com/6kRBmbfOq9