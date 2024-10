Οι Μπόστον Σέλτικς «διαλύουν» το ΝΒΑ με την απλή μέθοδο των τριών πόντων

Οι πρωταθλητές του ΝΒΑ, Μπόστον Σέλτικς με την έναρξη της νέας σεζόν δείχνουν ότι είναι αποφασισμένοι να διατηρήσουν τα δαχτυλίδια τους με την απλή μέθοδο των 3 πόντων.

Αφού είδε την ομάδα του να μην μπορεί να αντιμετωπίσει τους Μπόστον Σέλτικς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο προπονητής των Νιου Γιορκ Νικς, Τομ Τιμποντό κάθισε σε ένα τραπέζι και έδειχνε εντελώς σοκαρισμένος. Είχε μόλις δει το μέλλον του μπάσκετ - και ήταν τρομακτικό.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι Σέλτικς είχαν επιχειρήσει 61 εκπληκτικά σουτ πίσω από το τρίποντο, δηλαδή ένα κάθε 47 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο. Και είχαν πετύχει σχεδόν τα μισά από αυτά. Με 29 εύστοχα σουτ ισοφάρισαν το ρεκόρ όλων των εποχών για τρίποντα σε ένα παιχνίδι. Μια ομάδα που μπήκε στη χρονιά με την ελπίδα να ρίξει τους Celtics από το βάθρο τους και αντί γι' αυτό είχε χάσει με 23 πόντους διαφορά.

«Μαθηματικά, θα είναι δύσκολο να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι», είπε απογοητευμένος ο Τιμποντό.

Καθώς έφτασαν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν, οι Μπόστον Σέλτικς έμοιαζαν να έχουν αλλάξει το άθλημα του μπάσκετ. Έχοντας ένα ρόστερ γεμάτο σουτέρ, έπαιρναν και έβαζαν τρίποντα σε κορυφαίο ποσοστό στο πρωτάθλημα. Η επίθεσή τους ήταν στατιστικά η καλύτερη στην ιστορία του ΝΒΑ.

Αλλά μόλις μια εβδομάδα μετά την έναρξη της σεζόν, οι Σέλτικς στέλνουν ένα μήνυμα στο υπόλοιπο ΝΒΑ: Αυτό ήταν μόνο η προθέρμανση. Στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια τους φέτος -όλα νίκες, με μέση διαφορά 15 πόντων- οι Σέλτικς σουτάρουν ακόμα περισσότερα τρίποντα από ό,τι πέρυσι. Και αυτή τη φορά δεν είναι απλά μια απλή αλλαγή. Διαλύουν τους αντιπάλους με τα δεκάδες εύστοχα τρίποντά τους. Οι πρωταθλητές μοιάζουν σαν να έχουν βρει τη λύση στην εξίσωση που οδηγεί στη νίκη. Σαν να έχουν «σπάσει τον κώδικα» του αθλήματος.

«Παίζουμε σύμφωνα με τις δυνάμεις μας», δήλωσε ο All-Star των Σέλτικς, Τζέισον Τέιτουμ, για την επίθεση της πρεμιέρας, αφού είχε συνεισφέρει ο ίδιος οκτώ τρίποντα. «Ξέρουμε τι προσπαθούμε να κάνουμε, ξέρουμε πού προσπαθούμε να επιτεθούμε».

Από τότε που νίκησαν τους Νικς, οι Σέλτικς συνέχισαν να βομβαρδίζουν τους αντιπάλους τους. Έχουν κατά μέσο όρο 50,25% στις προσπάθειες τριών πόντων ανά παιχνίδι, από 42,5% την περασμένη σεζόν. Μάλιστα, έχουν πάρει το 56% των συνολικών σουτ από μακριά, μια αύξηση εννέα ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την περσινή σεζόν.

Το ρεσιτάλ τριπόντων της Βοστώνης ξεκίνησε με έναν προπονητή ο οποίος, πριν από τρεις σεζόν, ήταν σχεδόν άγνωστος στους περισσότερους φίλους του μπάσκετ.

Όταν ο βοηθός προπονητή Τζο Μαζούλα ανέλαβε τα ηνία το 2022, δεν συνέχισε απλώς τις στρατηγικές με γνώμονα την άμυνα που είχαν οδηγήσει την ομάδα στους τελικούς του ΝΒΑ την προηγούμενη σεζόν. Αντ' αυτού αναδιαμόρφωσε την ομάδα γύρω από τη δική του θεμελιώδη αντίληψη για το μπάσκετ: ότι η γραμμή που είναι ζωγραφισμένη στα 7,25μ. από τη στεφάνη είναι η γραμμή που χωρίζει τους νικητές από τους ηττημένους. Στην πρώτη του σεζόν ως προπονητής, οι Σέλτικς ανέβηκαν από την ένατη θέση στο ΝΒΑ στις προσπάθειες τριών πόντων στη δεύτερη.

«Λατρεύω τα τρίποντα», είπε ο Μαζούλα

Αν η νίκη στο μπάσκετ ήταν τόσο απλή όσο το να ρίχνεις περισσότερα μακρινά σουτ, όλοι θα το έκαναν. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2017-18, οι Χιούστον Ρόκετς έγιναν η πρώτη ομάδα στην ιστορία που πήρε περισσότερα από τα μισά σουτ της από την γραμμή του τριπόντου. Τι και αν έχασε 27 διαδοχικά τρίποντα σε ένα Game 7 των playoffs που οδήγησε στην ήττα από τους Golden State Warriors; Οι Σέλτικς δεν άλλαξαν την φιλοσοφία τους.

Οι Σέλτικς, όμως, έχουν ένα πλεονέκτημα που ίσως καμία ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ δεν είχε ποτέ. Τους εκπληκτικούς σουτέρ που βάζουν στο γήπεδο, όπως το ζευγάρι των γκαρντ Τζρου Χόλιντεϊ και Ντέρικ Γουάιτ και οι All-Star φόργουορντ Τέιτουμ και Τζέιλεν Μπράουν, οι οποίοι όμως δεν αμελούν τα αμυντικά καθήκοντά τους

«Αυτό στο οποίο στηρίζονται είναι η άμυνά τους, κάθε βράδυ», δήλωσε ο Βαν Γκάντι, αναλυτής του TNT, ο οποίος, ως προπονητής των Orlando Magic,καθιέρωσε τα πολλά σουτ. «Και μετά, όταν η μπάλα μπαίνει μέσα, που είναι τα περισσότερα βράδια, γίνονται σχεδόν ανίκητοι».

Οι Σέλτικς της περασμένης σεζόν έλυσαν το ερώτημα αν αυτό το στυλ μπορεί να κερδίσει τίτλους, καθώς πέρασαν με κυρίαρχο τρόπο από τα πλέι οφ. Τη φετινή σεζόν, το ερώτημα έχει αλλάξει: Είναι όλα αυτά τα τρίποντα καλά για το παιχνίδι; Οι πρωταθλητές δημιουργούν μιμητές, και μετά τον τίτλο των Σέλτικς το ποσοστό των σουτ από τα τρίποντα σε όλη τη λίγκα έχει αυξηθεί κατακόρυφα, από 39% πέρυσι σε 42%.

Αν η τάση διατηρηθεί, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ που περισσότερα από δύο στα πέντε σουτ προέρχονται από το τρίποντο.

