Australian Open: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αγωνιζόταν με θλάση σε όλο το τουρνουά- Και στον τελικό με τον Τσιτσιπά

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε τον τίτλο στο Australian Open στον τελικό με τον Στέφανο Τσιτσιπά με μια θλάση τριών εκατοστών στον μηρό του αριστερού του ποδιού.

Επρόκειτο για έναν τραυματισμό που κόντεψε να τον βγάλει νοκ άουτ στους πρώτους γύρους, αλλά στους τελευταίους δεν τον σταμάτησε.

Την είδηση ​​μετέδωσε ο ίδιος ο διευθυντής του Australian Open , Πρόεδρος του Tennis Australia, Craig Tilley. Ο κορυφαίος παράγοντας του Grand Slam της Αυστραλίας δήλωσε: «Πολλές από τις προκλήσεις του Τζόκοβιτς είναι επειδή έχει κακή φήμη. Αλλά τελικά δεν νομίζω ότι κανείς αμφισβητεί τις αθλητικές του επιδόσεις», για να τονίσει στη συνέχεια το παράδειγμα βελτίωσης του Νόβακ κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

All the emotions for @djokernole 🙌#AusOpen • #AO2023