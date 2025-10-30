«Αθήνα, είσαι έτοιμη;» - Το νέο βίντεο του Παναθηναϊκού για το γήπεδο στον Βοτανικό

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα πληροί τις προδιαγραφές των FIFA και UEFA - Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο

Με τη λεζάντα «Αθήνα, είσαι έτοιμη;», η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε ένα νέο βίντεο στα social media, δείχνοντας έναν γερανό στο εργοτάξιο του γηπέδου στον Βοτανικό και προαναγγέλλοντας τις επόμενες φάσεις της κατασκευής.

Στο βίντεο, η κάμερα ενός drone ανεβαίνει και δείχνει την Αθήνα, εστιάζοντας σε έναν γερανό που δεσπόζει στο εργοτάξιο. Στο πάνω μέρος του διακρίνεται το έμβλημα του «τριφυλλιού», με φόντο τον ουρανό της πόλης.

Η ανάρτηση, συνοδευόμενη από το μήνυμα «Αθήνα, είσαι έτοιμη;», θεωρείται προοίμιο για τις επόμενες εργασίες στον Βοτανικό. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις, τα εγκαίνια του νέου γηπέδου αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο του 2027.

Παναθηναϊκός: Θα πληροί τις απαιτήσεις της FIFA - UEFA

Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αναμένεται να πληροί τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές της FIFA - UEFA κατηγορίας 4, δυναμικότητας τουλάχιστον 38.500 θέσεων (έως 40.000). Η αρένα θα περιλαμβάνει 1.300 θέσεις σε σουίτες, 325 υπόγειες θέσεις πάρκινγκ και 7 εμπορικά καταστήματα.

Ως προς το νέο χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό έχει υποβληθεί απ’ την Ανάδοχο Κοινοπραξία κατασκευής της νέας ποδοσφαιρικής αρένας, έχει οριοθετήσει την τελική προθεσμία υλοποίησης του έργου έως την 16η Απριλίου 2027.

Στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της 19ης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη (6/5) στις 09:00 μέσω τηλεδιάσκεψης, για τη συζήτηση σημαντικών θεμάτων που αφορούν το Δήμο, ως 39ο θέμα μέσα απ’ το «πακέτο» των θεμάτων της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής, είναι και το κομμάτι που αφορά το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του «τριφυλλιού».