Αποσύρθηκε από το τουρνουά της Βιέννης ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Eίναι το τρίτο στη σειρά τουρνουά του Tour, από το οποίο ο Έλληνας τενίστας αποσύρει τη συμμετοχή του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αποσύρθηκε από το τουρνουά της Βιέννης ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς / Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέσυρε τη συμμετοχή του από το τουρνουά της Βιέννης, μετά από ενοχλήσεις που είχε.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας θα αγωνιζόταν το απόγευμα στις 18:30 κόντρα στον Λορέντσο Μουζέτι, αλλά οι ενοχλήσεις στη μέση, τον άφησαν εκτός αγώνα.

Στην αναμέτρηση με τον Μουζέτι αντί του Τσιτσιπά θα αγωνιστεί ο Χαμάντ Μεντζέντοβιτς για τον 1ο γύρο του τουρνουά. Το αποψινό είναι το τρίτο στη σειρά τουρνουά του Tour, από το οποίο ο Τσιτσιπάς αποσύρει τη συμμετοχή του, μετά από εκείνα στο Πεκίνο και τη Σαγκάη. Στο μεταξύ, ο Έλληνας διεθνής συμμετείχε στο τουρνουά επίδειξης του Ριάντ, Six Kings Slam, χάνοντας από τον Γιάνικ Σίνερ.

Για να ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν έπονται τα τουρνουά του Masters 1000 στο Παρίσι και το 250άρι Hellenic Championship στην Αθήνα. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο, εάν ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη μέση του, για να λάβει μέρος.

