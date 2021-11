Τις επτά διαδοχικές νίκες έφτασε το Μιλγουόκι, που πέρασε από την Ιντιανάπολις κερδίζοντας τους Πέισερς με 118-100.

Πρώτος σκόρερ των Μπακς ήταν και πάλι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους (10/13 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/10 βολές), 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής.



Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο «Greek Freak» εμφανίστηκε ορεξάτος, δείχνοντας στους δημοσιογράφους μπασκετικές κάρτες και τονίζοντας πως αν ποτέ χρεοκοπήσει, θα τις πουλήσει.



«Αυτή είναι η κάρτα με τον BP (Μπόμπι Πόρτις), θα την υπογράψει μία ημέρα και κοστίζει πολλά. Και αυτή είναι η κάρτα του Ντόντε (ΝτιΒιντσέντζο). Αν ποτέ χρεοκοπήσω θα τις πουλήσω. Έτσι για να έχω ένα εναλλακτικό πλάνο. Οι γονείς σου δεν σου έλεγαν πάντα να έχεις εναλλακτικό πλάνο; Εμένα αυτό είναι το εναλλακτικό μου πλάνο».

