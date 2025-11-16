Ανδρέας Τετέι: «Μου είπαν να ετοιμαστώ, δεν είχα συνειδητοποιήσει τι έγινε»

«Ζω ένα όνειρο» ήταν τα πρώτα λόγια του Ανδρέα Τετέι, μετά το ντεμπούτο του στην Εθνική Ελλάδος στον αγώνα με την Σκωτία.

Πριν λίγες ημέρες έγινε γνωστό πως ο Ανδρέας Τετέι, μέχρι τότε επιθετικός της Κηφισιάς, δέχθηκε την πρώτη του κλήση από την Εθνική Ελλάδος.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο 24χρονος πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του, κάνοντας την εμφάνισή του στο γήπεδο στο 43ο λεπτό του εν εξελίξει αγώνα με τη Σκωτία.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του χαρακτήρισε ως όνειρο τη συμμετοχή του στην Εθνική ομάδα ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ζω ένα όνειρο που δεν μπορώ να το πιστέψω. Από μικρός ήθελα να παίξω στην Εθνική. Είμαι χαρούμενος γιατί ήταν η μητέρα μου, οι φίλοι ήταν εδώ», ανέφερε αρχικά.

«Είναι ένα πράγμα πολύ σημαντικό στη ζωή μου για να παίζω για τη χώρα που έχω μεγαλώσει, που έχω τελειώσει Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. Ένιωσα μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον κόουτς για την κλήση. Όλη η ομάδα είναι φανταστική, με αγκάλιασαν, δε με άφησαν στην απέξω. Με έκαναν να νιώθω σαν οικογένεια», συνέχισε.

«Δεν το περίμενα και όταν είδα τον Παυλίδη να έχει την ενόχληση, ο πάγκος μου είπε να ετοιμαστώ. Δεν είχα συνειδητοποιήσει τι έγινε, ετοιμάστηκα γρήγορα για να είμαι έτοιμος», κατέληξε.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ανδρέας Τετέι: Το μήνυμα της ΠΑΕ Κηφισιάς για το ντεμπούτο του στην Εθνική Ελλάδος