Ηλεκτρικά πατίνια: «Πλήρης η απαγόρευση για ανήλικους κάτω των 18 ετών στον δρόμο» είπε ο Κυρανάκης

Το νομοθετικό πλαίσιο, που εξετάζει η κυβέρνηση ως προς τα ηλεκτρικά πατίνια και τη χρήση τους στον δρόμο από ανηλίκους, παρουσίασε ο υφυπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο MEGA.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μεταξύ άλλων, επιβεβαίωσε τα μέτρα τα οποία παρουσίασε με τη σειρά του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ως προς τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από παιδιά κάτω των 18 ετών.

«Πέρσι στα 517 θανατηφόρα τροχαία, 2 είχαν εμπλεκόμενους με πατίνι. Αυτό είναι ένα δυσάρεστο γεγονός. Είναι πολύ χαμηλότερα τα νούμερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συνολικά στην Ευρώπη έχουμε 150 θανατηφόρα. Τα ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν, έρχονται από παραβιάσεις του ήδη ισχύοντος πλαισίου» εξήγησε αρχικά ο κ. Κυρανάκης.

Συνέχισε σχετικά: «δεν θα έρθουμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα φέρει απαγορεύσεις, ώστε να μη γίνονται παραβιάσεις. Δηλαδή και σήμερα που μιλάμε και το τραγικό και θανατηφόρο με τον ανήλικο στην Ηλεία προήλθε από παραβίαση του ισχύοντος πλαισίου. Εγώ αυτό που βλέπω και με ανησυχεί πραγματικά και γι’ αυτό θα πάρουμε μέτρα περαιτέρω, είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς ανήλικους οι οποίοι δεν δείχνουν καμία διάθεση να καταλάβουν ότι στο δρόμο υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας τον οποίο σέβονται όλοι οι υπόλοιποι».

«Αντιμετωπίζουν λίγο πολύ την κυκλοφορία ως βιντεοπαιχνίδι και όχι ως μία συνύπαρξη, μία συμβίωση με αυτοκίνητα, μηχανές και οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί σε έναν δρόμο που οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε κανόνες. Αυτό δε συνέβαινε παλιά με τα ποδήλατα. Πάμε σε πλήρη απαγόρευση για ανήλικους στο δρόμο κάτω των 18 ετών. Για τους ενήλικους θα πάμε σε υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό συμβαίνει ήδη με τις περισσότερες εταιρείες ενοικίασης. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες έχουν ήδη αστικού τύπου ασφάλιση» διευκρίνισε ως προς τις νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Καταλήγοντας, είπε: «εάν κάποιος εμπλακεί σε ατύχημα με πατίνι μιας εταιρείας που ενοικιάζει, δικαιούται αποζημίωση μέχρι και 50.000 ευρώ. Αλλά θα πάμε και σε ασφάλιση για τα ιδιόκτητα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος αγοράζει ένα πατίνι. Επίσης, θα πάμε σε αυστηρά πρόστιμα και για επιχειρήσεις εμπορικές οι οποίες πωλούν τέτοια οχήματα, πωλούν πατίνια τα οποία είναι εκτός προδιαγραφών. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος λέει ότι οι προδιαγραφές οφείλουν να είναι για ταχύτητες 25 χιλιομέτρων την ώρα. Αυτό τηρείται στα ενοικιαζόμενα, δεν τηρείται στα ιδιόκτητα».