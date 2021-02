Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με τεράστια ανατροπή τον Ράφα Ναδάλ.

Ενώ βρέθηκε πίσω στα σετ, ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε τελικά 3-2 σετ τον Ράφα Ναδάλ και πέρασε στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Όπεν.

Το Νο.6 στον κόσμο κατάφερε να κερδίσει τον Ισπανό (Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη), παρότι βρέθηκε να χάνει με 0-2 σετ και μετά από 4 ώρες παιχνδιού, πανηγύρισε μια από τις σημαντικότερες νίκες στην καριέρα του, διεκδικώντας μια θέση στον πρώτο τελικό Γκραν Σλαμ της ζωής του.

⏱ 3 hours

🇪🇸 2 sets

🇬🇷 1 set@steftsitsipas breaks Rafael Nadal to lead 5-4 and earn the right to serve for the fourth set.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/ELcy3fLMrt