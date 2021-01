Άλλοι δύο τενίστες του Αυστραλιανού Όπεν βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό μετά την άφιξή τους στη Μελβούρνη, ανακοίνωσαν οι τοπικές υγειονομικές αρχές.

Πλέον, τα κρούσματα που συνδέονται με τη διοργάνωση του Γκραν Σλαμ ανέρχονται σε επτά- ανάμεσά τους αεροσυνοδός πτήσης με την οποία ταξίδευαν αθλητές- ενώ εντείνεται η διαμάχη που έχει προκληθεί στην Αυστραλία για τη διοργάνωση.

Για τα τελευταία τρία κρούσματα έχει προκύψει μπέρδεμα, καθώς από τη μία οι υγειονομικές αρχές της Βικτώρια ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για δύο αθλητές και έναν ακόμη άνθρωπο που δεν είναι τενίστας. Όμως, η ομοσπονδία τένις της Αυστραλίας ανακοίνωσε πως δεν βρέθηκε θετικός κανένας αθλητής, παρά μόνο μέλη των ομάδων τους.

Περίπου 1.200 άνθρωποι ταξίδεψαν στην Αυστραλία για το τουρνουά, το οποίο ξεκινά στις 8 Φεβρουαρίου και τις τελευταίες ημέρες έχει προκύψει διαμάχη για τους κανόνες καραντίνας. Από τη μία τενίστες εκφράζουν δυσαρέσκεια επειδή είναι περιορισμένοι στα δωμάτια του ξενοδοχείου τους, ενώ από την άλλη οι ντόπιοι εκφράζουν ανησυχίες για τη διεξαγωγή του τουρνουά εν μέσω της πανδημίας.

Τα κρούσματα κορωνοϊού που εντοπίστηκαν σε τρεις πτήσεις με τις οποίες ταξίδεψαν αθλητές είχαν ως αποτέλεσμα 72 τενίστες να μπουν σε πλήρη καραντίνα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να βγουν από το δωμάτιό τους για 14 ημέρες, την ώρα που αντίπαλοί τους μπορούν να προπονούνται.

Κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν και μερικοί από τους αθλητές υποστήριξαν ότι οι διοργανωτές δεν τους είχαν προειδοποιήσει για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όμως, άλλοι τενίστες ανέφεραν ότι από το τουρνουά είχε γίνει γνωστό ότι σε περίπτωση κρουσμάτων στην πτήση τους, τότε θα έμπαιναν σε καραντίνα. Παράλληλα, υπάρχουν και αθλητές που σε αναρτήσεις τους αναγνωρίζουν ότι το σκληρό lockdown που βίωσαν οι ντόπιοι τους προηγούμενους μήνες επιτρέπει τη διοργάνωση του Australian Open τώρα.

Στο μεταξύ, όσοι βρίσκονται περιορισμένοι στα δωμάτιά τους, βρίσκουν όποιο τρόπο μπορούν για να προπονηθούν μέσα σε αυτά, χρησιμοποιώντας τοίχους, στρώματα και οτιδήποτε άλλο έχουν τριγύρω τους. Η ομοσπονδία τένις της Αυστραλίας ενημέρωσε ότι θα τους παρέχει στατικά ποδήλατα, βαράκια και άλλα όργανα γυμναστικής, προκειμένου να τους διευκολύνει.

Right,day 4... @marta_kostyuk you said you wanna be next 😉 #QuarantineLife pic.twitter.com/W6jSp6Vi4k

Την ίδια ώρα άλλοι τενίστες- ανάμεσά τους οι δύο πρώτοι της παγκόσμιας κατάταξης Νόβακ Τζόκοβιτς και Ραφαέλ Ναδάλ, η Ναόμι Οσάκα και η Σερένα Γουίλιαμς- βρίσκονται στην Αδελαΐδα, όπου έχουν πρόσβαση σε γυμναστήριο αλλά και σε κορτ για την προπόνησή τους. O Τζόκοβιτς ζήτησε να χαλαρώσουν οι περιορισμοί για τους τενίστες, αλλά οι αρχές της Βικτώρια ξεκαθάρισαν ότι οι αθλητές δεν θα έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση.

Ανάμεσα σε εκείνους που διαμαρτύρονται ότι δεν είχαν ενημέρωση για πιθανή καραντίνα είναι και η Γιούλια Πουτίντσεβα. «Δεν καταλαβαίνω γιατί κανένας δεν μας είπε ότι αν κάποιος στην πτήση βρεθεί θετικός τότε όλοι πρέπει να απομονωθούν. Θα το σκεφτόμουν δύο φορές προτού έρθω», έγραψε.

Θεωρείται βέβαιο ότι το έχει μετανιώσει. Όχι μόνο επειδή αναγκάζεται να προπονείται στο δωμάτιό της- όπως δεκάδες άλλοι- αλλά και επειδή έχει έρθει αντιμέτωπη πολλές φορές με ποντίκι στο ξενοδοχείο, όπως αποκαλύπτει με βίντεο που έχει δημοσιεύσει στο Twitter!

Been trying to change the room for a 2 hours already ! And no one came to help due to quarantine situation🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/LAowgWqw58