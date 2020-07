Η πρωταθλήτρια του τένις Ναόμι Οσάκα απάντησε σε όσους την επέκριναν στα social media, επειδή δημοσίευσε φωτογραφίες φορώντας μαγιό.

Στα 22 της η Οσάκα ήδη έχει κατακτήσει δύο Γκραν Σλαμ- το Αυστραλιανό Όπεν και το US Open- ενώ φέτος έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη αθλήτρια στον κόσμο, εκθρονίζοντας την Σερένα Γουίλιαμς, αφού- σύμφωνα με το Forbes- την προηγούμενη χρονιά κέρδισε 37,4 εκατομμύρια δολάρια.

Όμως, κάποιοι χρήστες των social media θεώρησαν σκόπιμο να της ασκήσουν κριτική, επειδή πόζαρε φορώντας μαγιό σε φωτογραφίες που δημοσίευσε πρόσφατα στο Instagram. Κάποιοι σχολίασαν ότι θα έπρεπε να διατηρήσει την αθώα εικόνα της, όπως και να αποτελέσει παράδειγμα για τις νέες κοπέλες.

Έτσι, λίγες ημέρες αργότερα, η Οσάκα επανήλθε για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. «Θέλω απλά να πω ότι με τρομάζει πόσο πολλοί άνθρωποι σχολιάζουν να διατηρήσω την "αθώα εικόνα" μου και να μην "προσπαθώ να γίνω κάποια που δεν είμαι". Δεν με ξέρετε, είμαι 22, φοράω μαγιό στην πισίνα. Γιατί αισθάνεστε ότι μπορείτε να κάνετε σχόλιο για το τι μπορώ να φοράω;», έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter η τενίστρια.

I just wanna say it’s creeping me out how many people are commenting @ me to maintain my “innocent image” and “don’t try to be someone your not”. You don’t know me, I’m 22, I wear swimsuits to the pool. Why do you feel like you can comment on what I can wear?