Αναστολή όλων των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων στην Αγγλία, τουλάχιστον ως τις 3/4, αποφάσισαν η Premier League, η EFL (διοργανώτρια των μικρότερων επαγγελματικών κατηγοριών) και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, λόγω κορωνοϊού.

Αν και οι 'Αγγλοι επέμεναν μέχρι χθες ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν κανονικά, και μάλιστα με την παρουσία θεατών, η ύπαρξη κρουσμάτων ακόμη και μέσα στις ποδοσφαιρικές ομάδες, όπως ο προπονητής της 'Αρσεναλ Μίκελ Αρτέτα και ο παίκτης της Τσέλσι Κάλουμ Χάντσον-Οντόι, υποχρέωσαν τους αρμόδιους φορείς σε... στροφή 180 μοιρών.

Η επανέναρξη των πρωταθλημάτων εξαρτάται από τις ιατρικές εξελίξεις που θα υπάρχουν ως τότε στο μέτωπο της πανδημίας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England



Full statement: https://t.co/XcDyzBp4Ol pic.twitter.com/cmYjoY3LRR