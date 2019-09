Η Εθνική νίκησε την Τσεχία με 84-77 αλλά δεν κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη διαφορά για να μπορεί να ελπίζει σε πρόκριση στην επόμενη φάση Μουντομπάσκετ

Στην πρώτη περίοδο η ελληνική ομάδα ξεκίνησε καλά και στο τέλος της προηγήθηκε με 18-12. Στη δεύτερη περίοδο οι Τσέχοι ήταν καλύτεροι και έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 33-32. Στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική Ελλάδας κατάφερε να προηγηθεί με τους 12 πόντους που χρειαζόταν, όμως τελικά οι Τσέχοι μείωσαν τη διαφορά.

Μια κρίσιμη στιγμή του αγώνα ήταν η αποβολή του Γιάννη Αντετοκούνμπο με 5 φάουλ περίπου 6 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Η ελληνική ομάδα έχει γενικότερα παράπονα από τη διαιτησία.

Τα δεκάλεπτα του Ελλάδα-Τσεχία: 18-12, 32-33, 57-49, 84-77

